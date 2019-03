Fomento realiza un simulacro en los túneles de Monrepós de la autovía A-23

El Ministerio de Fomento ha realizado hoy, entre las 10:30 horas y las 12:30 horas, un simulacro en los túneles de Monrepós en la autovía A-23 (en los términos municipales de Arguis y Caldearenas, provincia de Huesca), previo a la puesta en servicio de los túneles Monrepós 3 (del tramo Congosto de Isuela-Arguis), 7 (del tramo Alto de Monrepós-Caldearenas) y 8 (del tramo Caldearenas-Lanave).

El objetivo del simulacro ha sido evaluar la coordinación de todos los implicados (servicios de emergencia, gestores del túnel, protección civil, etc.) en un caso realista en el que se debe actuar ante una emergencia, así como evacuar a los usuarios del túnel.

No ha habido afecciones al tráfico como consecuencia del simulacro dado que los túneles afectados no se encuentran en servicio actualmente.

Características técnicas del simulacro

El Real Decreto 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles del Estado, exige que el personal de gestión del túnel y los servicios de emergencia organizarán, en cooperación con el responsable de seguridad y con los organismos competentes en materia de protección civil, simulacros periódicos conjuntos para el personal del túnel y los servicios exteriores de emergencia.

En la realización del simulacro han participado con el Ministerio de Fomento los distintos servicios de protección civil, servicio 112, bomberos, Dirección General de Tráfico, Subdelegación del Gobierno, Diputación General de Aragón, Guardia Civil, 061, Cruz Roja, Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca.