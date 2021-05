Cope Jaca te acerca la fiesta del Primer Viernes de Mayo a casa

Las calles de Jaca están prácticamente vacías y los establecimientos, en su mayoría, están cerrados. La imagen, aunque este año no hay confinamiento en las casas, no dista mucho de la del año pasado. Han sido muchos los llamamientos para que la población sea responsable dada la situación sanitaria de la ciudad. Pero el sentimiento no desaperece aunque la fiesta sea menos vistosa. Cope Jaca emitirá desde las 12.20h programación especial con protagonistas habituales de la fiesta que nos contarán cómo viven el día grande de Jaca sin actos públicos. El himno se retransmitirá en COPE a las 13.50 y será solo musical, interpretado por la Banda Municipal de Música. Eso sí, se han repartido 7.000 octavillas con la letra por los domicilios para que todo el mundo cante el himno. También puedes consultar la letra en COPE. No te pierdas el programa en COPE, en el dial 106.6FM, en cope.es/jaca y en las aplicaciones para móviles. ¡Arriba Bravos Jacetanos!