El Club Hielo Jaca abre la última vuelta ante el Club Gel Puigcerdà

El Club Hielo Jaca disputará un interesante y trascendental encuentro contra el Club Gel Puigcerdà este sábado desde las 21:30 horas en el pabellón de hielo, en el marco de la 16ª jornada de la Liga, que supone el inicio de la cuarta y última vuelta de la fase regular.

Actualmente, el Club Hielo Jaca es quinto con 14 puntos y el equipo gerundense ostenta la tercera plaza con 17. Por consiguiente, los jaqueses, en el caso de ganar el derbi pirenaico, darían alcance a su rival y podrían incluso llegar a superar al Majadahonda (cuarto, con 16 puntos), siempre que dicho conjunto madrileño tropiece en casa ante el líder, el Barça Hockey Gel.

En principio, Jaca saltará al hielo con unas líneas muy parecidas a las que empleó en la derrota ante el Txuri Urdin. La plantilla sigue mermada por la baja de los 6 juveniles que juegan el Mundial Sub 20, que concluye el domingo en Lituania. Este hándicap no afecta al Puigcerdà, que no tiene ningún jugador convocado con la selección nacional.

Los jugadores del Club Hielo Jaca realizan un llamamiento a la afición para que arrope al equipo ante la trascendencia de los tres puntos en juego. Además, es el último encuentro como local del equipo durante la fase regular, ya que los tres últimos duelos serán fuera de casa. El equipo solo volverá a jugar en el pabellón jaqués en el play off (si se clasifica) o en la Copa del Rey.

OTRAS CATEGORÍAS

En la Liga Iberdrola, el equipo femenino del Club Hielo Jaca también disputará su último choque como local de la fase regular. Las chicas -sextas clasificadas- juegan este sábado a las 13:00 horas contra el Granada Grizzlies, al que superan en un puesto y cuatro puntos, aunque las andaluzas jugaron un partido menos. La delantera Júlia Tèrmens será baja para este encuentro, al participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebran en Lausana (Suiza).

Los Sub 17 del Club Hielo Jaca defenderán el liderato ante el Barça, que es segundo, a un punto. Los dos mejores equipos de la categoría se verán las caras este domingo a las 14:30 en Barcelona. En el partido de ida, se impusieron los jaqueses en los penaltis.

En la categoría Sub 14, el Club Hielo Jaca, que también es líder, rendirá visita al octavo clasificado, el equipo navarro del Kosner Club Hielo Huarte, el sábado a las 14:35 horas.