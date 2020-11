Dr. Chimenea: “Cada invierno se incendian bastantes chimeneas por no deshollinar”

Muchas viviendas cuentan con chimeneas pero los deshollinadores alertan de que “no hay cultura de cuidar y deshollinar” y eso puede conllevar consecuencias. Pedro Fernández Hueso, encargado de la empresa Dr. Chimenea, ha explicado en COPE que “cada invierno se incendian bastantes chimeneas porque no se cuidan”.

Lo ideal, dice Pedro, es deshollinar una vez pasado el invierno, ya en la primavera. Así, se limpia, se inspecciona y se pone a punto para la nueva temporada. Generalmente, “solo llaman cuando la chimenea no funciona bien. No se realizan los trabajos de prevención y limpieza necesarios”, apunta. Los trabajos, a día de hoy, no son como antes. Prueba de ello es que “no se ensucia nada, disponemos de todo el material necesario y la experiencia”. En una hora, aproximadamente, “está todo hecho”.

Con motivo de la pandemia, estamos más en casa y, además, muchas personas atraviesan dificultades económicas. Por ello, Dr. Chimenea quiere aportar su granito de arena y propone precios asequibles para aquellos que estén viviendo dificultades. De esta manera, “cualquier persona que necesite deshollinar, puede ponerse en contacto y llegaremos a un acuerdo para que las dificultades económicas no sean una traba para algo importante como mantener en buenas condiciones una chimenea”.

Dr. Chimenea no solo deshollina, sino que, además, asesora en función de cada chimenea en particular y, como profesional, puede garantizar la seguridad de la instalación. También porque trabajar fundamentalmente como deshollinador en Jaca y deshollinador en el Pirineo Aragonés “nos ha permitido acumular una gran experiencia en resolver todo tipo de incidencias, incluidas las que exigen llevar a cabo trabajos verticales”.

