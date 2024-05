VOX denuncia que el Ayuntamiento de Huesca incumple la normativa urbanística de Aragón

El Grupo Municipal de VOX denuncia el incumplimiento de la Ley de Urbanismo de Aragón por parte del Ayuntamiento de Huesca. “Este incumplimiento es la causa, no solo de la peligrosa situación de deterioro de numerosos inmuebles en la ciudad, sino del lamentable estado del casco histórico con decenas de solares vacíos, y lo que es más importante, agrava el problema de la vivienda que sufre Huesca al no exigirse el deber de edificación que tienen los propietarios de solares y edificios en ruina”, señala VOX.

La citada ley urbanística, en su artículo 221 establece que los municipios con población igual o superior a ocho mil habitantes o que cuenten con plan general de ordenación urbana, criterios que en ambos casos cumple la cuidad de Huesca, formarán y mantendrán en condiciones de pública consulta, a los solos efectos de publicidad, un Registro de inmuebles en situación de ejecución por sustitución. Este registro además deberá ser público, y cualquier persona física o jurídica podrá consultarlo y obtener certificado de los solares incluidos y de las determinaciones urbanísticas que les afecten.

Desde VOX denuncian que “este registro obligatorio por ley no existe en la ciudad de Huesca”. A este incumplimiento, “tenemos que sumar que el Ayuntamiento de Huesca tampoco cumple con su propia ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios (ITE), dado que no dispone no de un registro detallado y actualizado de dichas inspecciones, ni tampoco ejecuta los procesos sancionadores que en dicha norma se establecen”.

Todo esto propicia, aseguran, que “existan numerosos inmuebles en Huesca en estado de ruina y semi ruina, incluido el propio edificio del seminario, y que se sigan deteriorando con el riesgo que supone para vecinos y viandantes. Además, al incumplirse la ley y al no ponerse en marcha los mecanismos que en ella existen, se favorece que cada vez haya más inmuebles en pésimo estado de conservación”.

Desde VOX recuerdan que los inmuebles en situación de ejecución por sustitución, como se recoge la ley de urbanismo aragonesa, son aquellos en los que se incumple el deber de edificar declarado en procedimiento dirigido a tal fin, es decir, en aquellos solares en los cuales han pasado más de 2 años con la calificación de solar y en las construcciones en ruina en las que igualmente han pasado más de 2 años contados desde la declaración administrativa de ruina. Esta declaración de ruina no llega nunca, entre otras cosas, porque no existe ningún control sobre las Inspecciones Técnicas deEdificios (ITE), como ya denunció VOX esta misma semana.

Por todo ello, VOX va a instar a la alcaldesa Lorena Orduna a que cumpla por un lado con su propia ordenanza de Inspecciones Técnicas de Edificios, y por otro lado a que el cumpla con la Ley Urbanística de Aragón, en primer lugar con la puesta en marcha con carácter inmediato del Registro de inmuebles en situación de ejecución por sustitución, y segundo, comenzando en todos los solares y edificios en ruina que corresponda los procesos necesarios para garantizar la edificación en los mismos, incluyendo la sustitución de la propiedad si fuera necesario, y todo ello, dentro del afán de VOX en colaborar activamente para la mejora de la ciudad de Huesca.