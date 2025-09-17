La Virgen del Viñedo marca la salida y la meta de la V Ruta del Abadiado. Historia y Naturaleza, que se desarrollará el próximo 27 de septiembre, bajo la organización del Ayuntamiento de Loporzano y del Club de Montaña Javieres de Huesca, con el objetivo de fomentar el deporte y dar a conocer la zona, privilegiada por su entorno paisajístico y natural.

La V Ruta del Abadiado. Historia y Naturaleza incluye a San Julián de Banzo en el recorrido de 17 kilómetros, que saldrá el día 27 de septiembre a las 8,00 horas y propone recorrer 17 kilómetros a través de “un ruta mixta”, que incluye parte de montaña, según el presidente del Club Montaña Javieres de Huesca, Javier Cruchaga. Así, la prueba propone recorrer Santaliestra, Ciano, El Grau, San Julián de Banzo, Chibluco y Barluenga.

Cruchaga ha apuntado que no es una prueba muy exigente, pero la organización ha previsto un Plan B para desviar el recorrido y realizar un trayecto más fácil antes de iniciar la subida a Ciano. “La idea es seguir caminando por una zona más llana y evitar la subida”.

Habrá un vehículo todo terreno para cualquier incidencia, así como una ambulancia, para atender a los participantes, que se les obsequiará con una camiseta y una bolsa con productos de la tierra, como miel, aceite, cerámica y pan de Loporzano. Habrá un total de 3 avituallamientos, en San Julián, en el alto de Ciano y en la Virgen del Viñedo para comer. El precio para adultos federados es de 22 euros y para niños de 12 y los no federados deberán pagar 3 euros más. Además, los acompañantes que quieran quedarse a comer y no participen en la prueba deberán abonar 12 euros y los que quieran acercarse en autobús 17 euros.

El Abadiado está conformado por 15 pueblos y todos ellos no pueden entrar en la ruta, así cada año se cambia y se incluye un pueblo, este año le corresponde a San Julián de Banzo.