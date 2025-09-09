Una tromba de agua, viento y granizo ha arrancado arbolado y ha anegado locales en Binéfar

Una tromba de agua, viento y granizo ha arrancado esta noche arbolado y ha anegado locales en Binéfar

La tormenta torrencial originada en la tarde de ayer en el término municipal de Binéfar ha dejado sobre las 20.00 en apenas cinco minutos 14 litros de agua, acompañada de granizo y de fuertes ráfagas de viento, en torno a los 40 km/ h. Los daños se están evaluando por el equipo de Gobierno que esta noche se ha reunido de urgencia en el Ayuntamiento para analizar la situación y adoptar medidas. La primera de ellas ha sido el cierre de la actividad educativa para este martes de la Escuela Infantil Municipal hasta que se regularice la situación.

Las fuertes ráfagas de viento han derribado varios árboles sobre la vía pública, causando varios daños materiales. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales.

La brigada municipal de Servicios ha realizado junto a la alcaldesa y concejales una inspección por toda la población viendo las zonas afectadas, las cuales se están limpiando a lo largo de esta noche, labores que continuarán durante la mañana de este martes. También se evaluarán todas las afecciones causadas.

El Gobierno de Aragón ha activado la fase de emergencia en Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos debido a las lluvias y tormentas generalizadas en la comunidad, que han generado afectaciones en el municipio de Binéfar, en la comarca de La Litera.

El Ayuntamiento ha activado el protocolo de emergencias en el 112 con motivo de la tormenta.