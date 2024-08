La Policía Nacional considera un “honor” recibir la Medalla de Oro de la Ciudad

El Salón del Justicia del Ayuntamiento de Huesca ha acogido hoy, 9 de agosto, minutos antes del disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Lorenzo, el acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad a la Policía Nacional con motivo del 200 aniversario de su creación.

Tras el izado de las banderas de Francia y España por los acaldes de Tarbes y Huesca a las 10,15 horas, se ha dado paso a la recepción de autoridades para proceder al acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad. En el mes de mayo, el pleno del Consistorio oscense aprobó conceder la medalla de oro de la ciudad a la Policía Nacional que celebra su bicentenario durante este año con actividades en distintas localidades altoaragonesas.

La portavoz de la Policía Nacional en Huesca, Mar Gil, ha trasladado la “satisfacción” por celebrar un bicentenario y ha asegurado que es “todo un honor recibir este reconocimiento por parte de la ciudad”. Ha recalcado que es “un reconocimiento al trabajo y a la dedicación”. Ha añadido que “Estamos emocionados de poder vivir este acontecimiento y es que estamos viviendo un bicentenario” y “a la ciudad de Huesca no podemos más que agradecer la concesión de este reconocimiento que supone un inmenso honor”.

Este reconocimiento supone un “impulso” para seguir trabajando con la misma dedicación en favor de la seguridad y es lo que los efectivos de Policía van a hacer durante estas fiestas de San Lorenzo, con un dispositivo que estará en la calle para posibilitar el disfrute de las fiestas patronales de Huesca. “Siguiendo con nuestra dedicación no vamos a dejar de trabajar y hemos establecido un dispositivo para estar en la calle en las fiestas para que tanto los oscenses como visitantes puedan disfrutar de la manera más segura”.

En este punto, la Policía Nacional ha impulsado una campaña para prevenir los robos de teléfonos móviles y es que hay delincuencia especializada que aprovecha las fiestas para cometer estos robos. “Hay grupos especializados en ello y van por las fiestas y aglomeraciones y tenemos que informar a los ciudadanos para que puedan prevenir”, ha apuntado Gil.

La portavoz de la Policía ha advertido de que estos grupos de delincuentes “están totalmente integrados en la fiesta, de blanco y verde, pueden estar a nuestro lado como cualquier oscense o visitante”.

CONSEJOS

La Policía Nacional recalca unas sencillas pautas para evitar que estos delincuentes se apropien de nuestras pertenencias, como no portar la bolsa-mochila en la espalda y es que existen grupos itinerantes especializados en realizar un corte en este tipo de bolsas y sustraer los teléfonos móviles. Llevar estas bolsas colgadas por delante y perfectamente cerradas. Es preferible guardar la cartera o el móvil en algún bolsillo interior o en aquel que esté más protegido, preferentemente en la parte delantera del pantalón. Incluso también es una forma recomendable en riñoneras antirrobo o de seguridad interiores que tienen la hebilla de cierre en la parte delantera del cuerpo.

En los pubs no perder de vista las pertenencias. En terrazas, bares y restaurantes no dejar el bolso o mochila colgados del respaldo de la silla y no dejar la cartera o teléfono móvil encima de la mesa o de la barra. Llevar el bolso perfectamente cerrado, y con la cremallera en la parte delantera.Lleve en la cartera lo mínimo imprescindible. Si se ha sido víctima de un hurto, dar aviso inmediato al CIMACC 091.

Es conveniente enseñar a los hijos a memorizar su nombre, domicilio y teléfono, y si son muy pequeños utilice una pulsera para anotar su nombre y número de teléfono. En lugares con gran afluencia de público mantene siempre contacto visual con ellos. Los menores deben saber que en caso de extravío tienen que permanecer parados y pedir ayuda.









