¿Cuál sería el nuevo sueldo de la alcaldesa de Huesca si se aprueba su aumento en el Pleno municipal?

El pleno del Ayuntamiento de Huesca abordará, el próximo martes, 24 de septiembre, una propuesta planteada por el equipo de gobierno del PP, a través de la que se plantea la subida del sueldo de la alcaldesa, un aumento de las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva y parcial y también se abordará el aumento del número de ediles liberados.

De salir adelante esta propuesta, la alcaldesa pasaría de cobrar 50.000 euros a 62.500 euros, ya que se propone una subida de más de un 20%. También se propone la liberación de nuevos concejales de los tres grupos políticos. En la actualidad, hay 4 con dedicación exclusiva, que son José Miguel Veintemilla e Iván Rodríguez del PP y Jose María Roamnce y Rosa Gerbás del PSOE, que perciben 45.000 euros anuales cada uno. Además, hay dos concejales a tiempo parcial, que son Nuria Mur del PP y José Luis Rubió de VOX, que perciben 43.875 euros. Esta moción va acompañada de la subida de los ingresos para cada concejal con dedicación exclusiva, que sería de 900 euros y que se aplicaría al sueldo bruto anual.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha apuntado que se trata de dignificar el sueldo de Alcaldía y el de concejales. “Ahora estoy yo, peor en el futuro habrá otros alcaldes y alcaldesas y es una cuestión de dignificación como ocurre en cualquier otra empresa en la que nadie trabaja gratis”. Ha añadido que “no se puede entender que muchos concejales trabajen prácticamente gratis cobrando unas cuantas comisiones que de eso no vive nadie”. Ha insistido en que “es dignificar el sueldo y es que históricamente en Huesca es uno de los sueldos más bajos que hay y de dignificar una profesión en la que trabajamos las 24 horas del día, no tenemos casi vacaciones, yo este año he tenido 10 días”.

La moción que se llevará a pleno, se abordó ayer en la Comisión de Personal, en la que tanto el PSOE como VOX se abstuvieron en la votación. El PP necesitaría en el pleno un apoyo para sacar adelante sus medidas económicas, ya que en el pleno está formado por 11 ediles del PP, 10 del PSOE, 2 de VOX y un concejal no adscrito, Antonio Laborda, que salió de VOX.

VOX

El portavoz de VOX, José Luis Rubió, ha informado de que la formación política a la que representa votará en contra en el pleno. “En este Ayuntamiento parece que sólo se ponen de acuerdo todos los partidos políticos para subirse el sueldo y VOX ha llegado a las instituciones para acabar con este consenso que escandaliza a los ciudadanos”, por eso “nos abstuvimos, teniendo claro que en el pleno vamos a votar en contra porque a la política se acude con la vía personal económicamente solucionada y no puede llagarse a la política para arreglarse la vida”.

Rubió ha señalado que “antes de presentarse al cargo, sabían las condiciones económicas que regían y los cargos deben aceptarse bajo esas condiciones, porque es totalmente inmoral que una vez que somos nombrados nosotros mismos y en este caso la alcaldesa a sí misma se suba el sueldo y más que se lo suba un 22,5%”.

RESPUESTA ALCALDESA

Por su parte, la alcaldesa de Huesca ha asegurado sentirse muy sorprendida con el rechazo de VOX a estas medidas, ya que los presupuestos de 2024 recogían esta subida y VOX votó a favor de los mismos.

Orduna ha trasladado que “me sorprenden sus declaraciones porque él aprobó los presupuestos, él sabía lo que firmaba y apoyaba y sobre todo cuando a él no le costó ni un segundo quitarle el sueldo a su antiguo compañero Antonio Lbaorda que era el portavoz y con una artimaña que hicieron dentro de su grupo le quitó la portavocía y le quitó los 45.000 euros y que ahora le quiere negar a su compañera, que ella sí quiere cobrar”.