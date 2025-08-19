El manga español se reivindica en Huescómic 2025 con Alba Cardona y Joan C.

Huescómic, la Jornada de Cómic de Huesca, pone en su decimotercera edición el acento en el manga producido en España, con dos de sus autores más destacados y premiados. Así, el 13 de septiembre, una charla en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner reunirá a Alba Cardona (‘La leyenda de Hakutaku’), y a Joan C. (‘Okaasan’), dos dibujantes que han compartido publicación, la revista Planeta Manga, y cuya obra se caracteriza por aunar fantasía y mirada social, en ambos casos sobre la discapacidad.

Alba Cardona (Barcelona, 1992) estudió Arte Gráfico en la Escuela Joso, donde actualmente es profesora. Empezó a dibujar historias cortas en cómics colectivos y revistas (Planeta Manga), a la vez que trabajaba como colorista de cómics (Image Comics, Insight Editions). En 2021 adaptó al cómic la novela de Blue Jeans ‘La chica invisible’ (Planeta Cómics), un trabajo por el cual obtuvo una nominación a Autora revelación en el Comic Barcelona (2022). Actualmente, trabaja para el mercado francés, donde ha publicado el cómic 'Emma et les mauvais éléments', y colabora con empresas de animación.

La obra más destacada de Alba Cardona hasta la fecha es ‘La leyenda de Hakutaku’ (ECC, 2024), un tomo único en el que una niña con discapacidad auditiva tendrá que enfrentarse al legendario dragón que acecha a su aldea. Una emotiva aventura que aúna acción y valores como la amistad y la superación.

Por su parte, Joan C. (Lleida, 1983) hizo su debut en 2022 con la obra autoconclusiva ‘Okaasan’, tras ganar el Concurso Manga Norma en 2021. En 2023 publicó una historieta en la revista Planeta Manga (Planeta Cómic) titulada ‘Wild Kids’. Para otoño de 2025 se espera su nuevo trabajo, ‘Eterno Yoshio’, un tomo único que editará Norma Editorial.

En ‘Okaasan’, Joan C. narra el regreso de Midori, una joven madre soltera, a su pueblo natal. Tanto la madre como el hijo, sordo y mudo, tendrán dificultades para adaptarse a la vida rural, aunque ambos contarán con un inesperado aliado en forma de pequeño fantasma. Un misterio sobrenatural con la familia como eje central.

Joan C. y Alba Cardona estarán moderados por la autora Sara Soler (Barbastro, 1992), quien ha trabajado para el mercado americano y español en varios proyectos simultáneamente, además de impartir clases de cómic en la Escola Joso.

Huescómic, la jornada de cómic de Huesca, está organizada por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con el medio especializado Viñetario.com.