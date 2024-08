Las peñas piden respeto para las charangas

Las Peñas Recreativas Oscenses piden respeto para las charangas frente al mal comportamiento que sufren en determinados momentos de la fiesta, como la salida de los toros.

La salida de los toros se ha convertido desde hace años en un acto lúdicos más dentro del programa de fiestas de San Lorenzo, que sobresale por la gran expectación que genera en las calles de Huesca y en este aspecto, las peñas han lamentado el comportamiento que sufren las charangas.

Las peñas piden que de forma previa a la celebración de las fiestas, la ciudad se sume a una campaña de concienciación para evitar el comportamiento incívico que están recibiendo las charangas en diferentes momentos de la fiesta, principalmente a la salida de los toros. La presidenta de la peña 10 de Agosto, Ana Lite, ha dicho que “nosotros llevamos una pancarta, una charanga y un camión y no se respeta ni a las charangas, ni a las pancartas, pasas por allí y es un empujón, un decirte una barbaridad y no respetarte” y esto “hay que dejarlo claro, las personas de las charangas están trabajando y necesitamos a un motón de personas alrededor para pedir que no les empujen”, de hecho “el día 9 les tiraban las camisetas a las charangas”.

Por otra parte, las Peñas lamentan la imagen que Huesca proyecta del inicio de las fiestas de San Lorenzo, con vestimentas rotas y empapadas de vino. Muchos mensajes tratan de sensibilizar para que la moda de empaparse de vino y romper las vestimentas se vaya pasando, sin embargo cada año coincidiendo con el día 9 de agosto y el lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas se ven en las calles de Huesca, y en la plaza del Catedral, numerosos grupos y pandillas en los que la conducta pasa por lanzarse vino y romper sus vestimentas.

Así lo ha indicado Tomas Hernández, de la Peña Los 30; Fran Ferrer, de la Parrilla y Ana Lite de la Peña 10 de agosto, que han coincidido en señalar que “parece que lo han tomado como una tradición y es una mala tradición y es que no la queremos nadie, sólo ellos”. Han añadido que “te niegas a que te rompan tu camiseta y te tiran de ella y hay que decirles que no quieres que te rompan tu camiseta”.

En el ecuador de las fiestas, les peñas pretenden replantar su ubicación de cara al próximo años, ya que en la Plaza de Navarra sólo pueden estar hasta las 3,00 horas y se les hace corto. Así, que plantean o que cada peña tenga su ubicación, cumpliendo el objetivo de 6 peñas 6 espacios o establecer un único espacio para las peñas en el entrono del Palacio de Congresos.