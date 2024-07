Las mujeres empresarias de Huesca denuncian que el empleo femenino sigue teniendo estereotipos

El análisis del talento femenino en el medio rural se debate este jueves en Monzon con el objetivo de atraer y retener a las mujeres en las empresas

La jornada de AMEPHU se enmarca dentro de las actividades periódicas que organiza la asociación de empresarios local, en el formato mensual de “vermut empresarial”. Como señalan desde AMEPHU existe un desequilibrio de género sobre todo en determinados sectores y ocupaciones. La falta de representatividad de mujeres no solo es preocupante desde el punto de vista de la igualdad de género, sino que también limita el potencial innovador y competitivo de las empresas. La preidenta de la asociación de empresarias de la la provncia, Carmen Fernández recuerda que las empresas tienen que trabajar para captar a las mujeres. Es un buen momento porque no encuentran persoanl pero no es fácil

Carmen Fernández, ha añadido que en esta labor de visualización y debate es fundamental el apoyo de las institucionesy es necesario conocer los obsttáculos y estereotipos que todavía quedan

Desde AMEPHU han insistido en que es necesario entender los obstáculos que provocan esta la falta de diversidad porque tienen un impacto directo en la captación de talento femenino