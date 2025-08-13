Huesca sigue celebrando sus fiestas sin graves incidentes

Huesca afronta la recta final de las fiestas de San Lorenzo, que se están desarrollando sin graves incidentes. Así lo ha resaltado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que hoy celebra la quinta jornada festiva en compañía del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Pasado el ecuador de las fiestas, los datos, ha asegurado, “son excelentes”.

Por otra parte, ha respondido al Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca que denuncia, mientras el equipo de gobierno de Lorena Orduna vende una imagen idílica de las fiestas de San Lorenzo, la realidad que viven muchos oscenses y visitantes es muy distinta: un “otro” San Lorenzo marcado por la presencia masiva de vendedores ilegales, tanto en el recinto ferial como en diferentes puntos de la ciudad.

La alcaldesa ha dicho que “el Ayuntamiento no tiene competencia en esta materia” y que todo está coordinado con la Policía Nacional.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón ha puesto en valor las fiestas de San Lorenzo. Ha dicho que “para mi es un placer estar en San Lorenzo un año más

como presidente de la comunidad autónoma y durante muchos años como un ciudadano más porque en San Lorenzo he vivido momentos espectaculares durante muchos años, años especialmente universitarios he tenido la suerte de venir a san Lorenzo y hay que haberlas vivido para recomendarlas y saber que es un acierto”.

Polémica insultos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, pide al PSOE que reflexione sobre el por qué de los insultos a Pedro Sánchez este verano en actos en los que se congrega un buen número de personas.

En estos términos se ha expresado Azcón al referirse a la situación que el día 9 de agosto se vivió en el inicio de las fiestas de Huesca, cuando una multitud esperaba en la plaza del Ayuntamiento el lanzamiento del cohete anunciador y se escucharon insultos al presidente del Gobierno de España.

En este momento, una cámara de televisión grabó las palabras del consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, dirigiéndose a la concEjal de Fiestas a la que le dijo: “Déjales, déjales, que están contra Pedro Sánchez”. Unas palabras muy criticadas, entre otros por el PSOE, que entienden que alientan la confrontación. Posteriormente, el consejero pidió disculpas y se justificó tras la polémica en Huesca, diciendo que se había dirigido a la concejala para hacerle ver que no se le escuchaba en la calle.

Respecto a este asunto, Azcón ha dicho que se remite a las explicaciones de su conejero y que los insultos nunca en son un a actitud a alabar, hay que condenarlos siempre. A partir de allí cree que el PSOE está alentando la polémica y que debe reflexionar sobre los que está ocurriendo.