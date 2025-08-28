Huesca se prepara para recibir a La Vuelta Ciclista a España 2025 este sábado 30 de agosto

El Ayuntamiento de Huesca informa de que el próximo sábado 30 de agosto la ciudad vivirá una jornada deportiva especial con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a España 2025.

Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la prueba y la seguridad de los participantes y del público, se producirán cortes de circulación en las calles que conforman el recorrido urbano de la etapa. Estos cortes se mantendrán desde las 13:45 horas, aproximadamente, momento en que está prevista la llegada de la caravana publicitaria de La Vuelta, hasta aproximadamente las 15:30 horas, una vez que el pelotón ciclista haya atravesado por completo la ciudad.

La octava etapa, que partirá de Monzón y concluirá en Zaragoza, entrará en Huesca por el Paseo Ramón y Cajal y continuará por avenida de los Danzantes, calle Obispo Pintado, plaza Santa Clara, calle Cabestany, calle Zaragoza, plaza de Navarra, calle Alcoraz y avenida Martínez de Velasco, para salir de la ciudad en dirección a la rotonda del IES Pirámide (N-330).

La Policía Local de Huesca recuerda que una vez finalizado el paso de la carrera, la circulación se restablecerá con normalidad.

Se anima a vecinos y visitantes a acudir a disfrutar de esta cita deportiva de primer nivel y a vivir de cerca el ambiente único que genera la Vuelta a su paso por Huesca.