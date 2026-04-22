Huesca se adhiere a la “Red Aragón es Pyme” para reforzar el impulso al tejido empresarial local

El Ayuntamiento de Huesca ha formalizado su adhesión a la “Red Aragón es Pyme”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Aragón cuyo objetivo es promover el desarrollo económico local mediante el reconocimiento y apoyo a aquellas entidades que apuestan por políticas activas de impulso al emprendimiento, el crecimiento y consolidación de autónomos y pequeñas y medianas empresas, así como la mejora del entorno empresarial.

Con esta incorporación, el consistorio oscense refuerza su compromiso con el desarrollo económico sostenible de la ciudad, apostando por la generación de oportunidades, la dinamización del tejido productivo y el fortalecimiento de la actividad empresarial como pilares clave para el futuro de Huesca. Esta adhesión supone además un paso más y una mejora que se suma al trabajo que ya se viene desarrollando desde el área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, reforzando y ampliando las líneas de actuación existentes en apoyo al emprendimiento y al tejido empresarial local.

La “Red Aragón es Pyme” tiene como finalidad fomentar el desarrollo económico local a través del apoyo al emprendimiento, los autónomos y las pymes, facilitando además la identificación y visibilización de buenas prácticas desarrolladas por las entidades locales. Asimismo, pretende ofrecer apoyo a los municipios en el diseño e implementación de medidas eficaces que favorezcan la consolidación y el crecimiento del tejido empresarial.

Otro de los ejes fundamentales de esta red es la creación de una comunidad activa de entidades locales que compartan conocimientos, experiencias y aprendizajes, promoviendo la cooperación institucional para impulsar el desarrollo de autónomos y pymes en todo el territorio aragonés.

La adhesión a esta red permitirá al Ayuntamiento de Huesca acceder a nuevas herramientas, recursos y espacios de colaboración que contribuirán a mejorar las políticas municipales en materia de desarrollo económico, facilitando un entorno más favorable para la creación y consolidación de empresas.

De este modo, el Ayuntamiento continúa avanzando en su estrategia de apoyo al emprendimiento y al tejido empresarial local, consolidando a Huesca como una ciudad dinámica, innovadora y comprometida con el crecimiento económico y la generación de empleo.