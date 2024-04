El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca abordan la reorganización de las Urgencias

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, se reúne este martes con el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, para abordar el tema de las urgencias sanitarias en la capital oscense.

Días atrás se dio a conocer un borrador en el que el Salud está trabajando, que planteaba una reorganización de las urgencias en la ciudad de Huesca, de tal forma que preveía llevar el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud Pirineos al Hospital Provincial y que todas las urgencias se trasladasen a partir de las 20.00 horas al Hospital San Jorge. Así, el Centro de Salud Pirineos cerraría a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados y domingos y festivos, y ese PAC se trasladaría al Hospital Provincial desde las 5 de la tarde a las 8 de la tarde y desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde los sábados, domingos y festivos. Con lo cual desde las 8 de la tarde, todas las urgencias serían atendidas en el Hospital Universitario San Jorge. Las voces críticas no tardaron en hacerse escuchar, entre otros, por la sobrecarga que supondría para los trabajadores del San Jorge o por los desplazamientos para los usuarios.

Un tema que hoy la alcaldesa va a abordar con el consejero de Sanidad. “Es cierto que se trata de un borrador en el que se está trabajando, es decir, el cierre no es inmediato ni mucho menos, que la gente no se preocupe”. Ha dicho Orduna, que ha indicado que “yo me bajo a Zaragoza para que me expliquen cuál es la situación, qué es lo que ha ocurrido, de dónde sale este modelo, quién lo ha filtrado y con qué objetivo y qué es lo que va a pasar de aquí a un futuro con las urgencias de nuestra ciudad”.

SANTO GRIAL

Por otra parte, la alcaldesa se ha pronunciado respecto al cierre provisional del centro de Salud del Santo Grial, cuyas graves deficiencias en sus instalaciones han llevado a su cierre para subsanar los problemas detectados en cuanto al agua potable y la ventilación.

Para Orduna es la mejora medida que ha podido tomarse por seguridad. Una medida que entiende que se debería haber tomado hace tiempo.