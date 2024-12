El General de División Jefe de la división Castillejos en Huesca José Manuel Vivas pasa a la reserva

El General de División Jefe de la división Castillejos en el acuartelamiento Sancho Ramírez, José Manuel Vivas, se ha despedido de sus compañeros pidiéndoles que sigan cultivando los valores militares, la lealtad, la disciplina, la abnegación, el valor y el compañerismo

El cuartel Sancho Ramírez de Huesca ha acogido este jueves el acto de despedida del General de División, José Manuel Vivas, jefe de la División Castillejos en el Acuartelamiento Sancho Ramírez con motivo de su pase a la Reserva.

En su intervención ha expresado dos conceptos, el primero de gratitud. Así, ha trasladado que “estoy agradecido al Ejército, que me ha permitido desarrollar mi vocación, me ha hecho posible servir a España junto a magníficas personas y ejercer una profesión intensa y variada”. En este punto, ha dicho que “he podido hacer muchas cosas, en muchos lugares de España y fuera de España también” y ha destacado “la lealtad y el apoyo de los subordinados que hoy me acompañáis aquí, en el Acuartelamiento Sancho Ramírez, mis hermanos de Armas en esta última fase de mi carrera militar, los que habéis servido aquí en Aragón, más próximos geográficamente mandos y tropa del CG, RT1, BCG, Sección Jurídica Aragón, USAC y CECOM en Huesca y Brigada Aragón y RC España 11 en Zaragoza”. Al respecto, ha asegurado que “todos me habéis hecho muy fácil mandar la División Castillejos”.

Tras agradecer la colaboración de las instituciones y la comprensión de su familia, ha dirigido el segundo concepto de su intervención a los que visten el uniforme militar, a los que les ha pedido “estad muy orgullosos de lo que sois”. También les ha pedido que sigan cultivando “los valores militares: la lealtad, la disciplina, la abnegación, el valor y sobre todo el compañerismo”.

En el acto se ha tenido un recuerdo especial por los fallecidos en la reciente catástrofe provocada por la gota fría de Valencia.