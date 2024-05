La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta la campaña "Ceer es tu Derecho"

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha impulsado la campaña por la libertad religiosa ‘Creer es tu Derecho', que presentará en la Fundación Ibercaja Huesca (Palacio de Villahermosa) el miércoles 15 de mayo a las 19:00 h., con la asistencia del administrador apostólico de la diócesis, don Vicente Jiménez Zamora, y del vicario general, don Nicolás López Congosto.

Este acto tiene entrada libre hasta completar aforo y participarán el responsable de Promoción de ACN, José Fernández Crespo; y el sacerdote nigeriano Patrick Anthony Akpabio.

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha lanzado la campaña por la Libertad Religiosa, 'Creer es tu Derecho', para crear conciencia sobre este derecho, que es violado en un tercio de los países del mundo. La Libertad Religiosa implica que estén garantizadas el resto de libertades fundamentales en un estado de derecho. Con esta campaña, ACN quiere enfatizar en la protección y defensa, a día de hoy, de este derecho humano de todas las personas y para todos los credos. Por ello, hace un llamamiento para que todo el mundo se una en la web Ayuda Iglesia Necesitada

La Libertad Religiosa es un derecho fundamental que está recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Según explica José Luis Bazán, asesor jurídico de la COMECE (Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea), "no es un derecho de segunda ni un privilegio de los creyentes". Es más, "el derecho internacional de los derechos humanos y las consecuciones democráticas reconocen que el contenido esencial íntegro de la libertad religiosa no solo es su práctica en privado, sino sus expresiones públicas, individuales o colectivas, además del necesario reconocimiento de su dimensión institucional, no se trata de una libertad abstracta, sino de un derecho que debe ser aplicado y respetado en todos los niveles y ámbitos educativo, laboral, empresarial, sanitario...".

El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 revela que la persecución por causa de la fe se ha agudizado y también ha aumentado la impunidad. En 47 de los países más peligrosos la situación de la libertad religiosa ha empeorado en los dos últimos años y en 36 países, rara vez o nunca los atacantes son procesados por la justicia.

Un 62,5 % de la población mundial, casi 4.900 millones de personas, viven en países con violaciones graves o muy graves a la libertad religiosa. Según el Informe 2023, las comunidades de creyentes minoritarias están cada vez más asfixiadas y en muchos casos, corren peligro de extinguirse.