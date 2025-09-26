La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca cierra su 39 edición con 7.200 espectadores

La Feria Internacional de Teatro y Danza concluye su 39 edición con un balance muy satisfactorio para del área de cultura del Ayuntamiento de Huesca y para los programadores participantes. Así lo avalan los 7.202 asistentes a los distintos espectáculos (un 3,63 % más que el año anterior), de los cuales 1.130 corresponden a la programación de Sin Condiciones en Chimillas.

En esta edición se han programado 30 espectáculos, seleccionados entre 1.541 propuestas recibidas, lo que supone un incremento del 25,69 % respecto a la edición anterior, con presencia de nueve compañías aragonesas y nuevos países como Venezuela, Turquía, Congo o Países Bajos.

La Feria ha contado con la inscripción de 348 profesionales, de los cuales 134 eran programadores de teatros, ferias y festivales o salas de todo el país.

Cabe destacar también la participación de la comunidad educativa, con más de 1.000 escolares de ocho colegios, más de la mitad de ellos presentes en la representación en el Teatro Olimpia de la obra Princesas, caballeros y dragones. El día que dejamos de ser niños, de la compañía Bramant Teatre-Escalante.

Uno de los grandes atractivos de este año ha sido la instalación de las Cabinas Literarias que se ubicaron en plaza Inmaculada y el exterior del Palacio de Congresos los días 22 y 23 de septiembre, por las que pasaron alrededor de 1.000 personas.

La formación también tuvo un papel relevante en esta edición. Los talleres de práctica escénica (interpretación, danza, creación escénica e improvisación) celebrados los días 17, 18 y 19 de septiembre, contaron con la implicación de 350 estudiantes de secundaria y de la Escuela de Artes. Por otro lado, 310 profesionales participaron en encuentros, mesas de debate y talleres especializados.

Saeta, de la Compañía Javier Aranda, se ha alzado con el Premio del Jurado Joven de los alumnos de artes escénicas de la Escuela de Artes de Huesca. En su fallo, el jurado ha valorado “la capacidad de una sola persona, el titiritero con sus marionetas, de fascinar, emocionar y conmover al público, tanto a jóvenes como adultos, sin distinción. Destacamos el gran trabajo y la creatividad detrás de la aparente sencillez de la puesta en escena, la interacción entre títeres, actor y público, la música, la utilización de los visuales… Honesto, divertido y conmovedor espectáculo sobre el teatro y su sentido, la vida y la muerte”. El jurado también ha decidido destacar como finalistas los siguientes espectáculos de la Feria: 3D de Compagnie HMG y Nakama de la compañía de danza The Concept.

Pilar Barrio, jefa del servicio de cultura del Ayuntamiento de Huesca y directora del Festival ha destacado “la satisfacción que nos aporta cada año trabajar con los centros educativos y la maravilla que es contar con el jurado joven de la Escuela de Artes”. Asimismo, apuntaba a la importancia que tiene para Huesca la feria en cuanto a las conexiones internaciones que ofrece durante estos días. Barrio ha valorado el “abanico muy diverso de propuestas” y ha agradecido a todos aquellos que siguen apostando por la feria, a los profesionales y a las compañías que vienen de fuera y al público que asiste a las representaciones.

La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca está organizada por el Ayuntamiento de Huesca y cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, el INAEM y los programas europeos POCTEFA Eko Pirineos de Circo y Pyrenart. Este año ha contado con un presupuesto de 250.000 euros.