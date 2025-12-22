Dos quintos premios en la provincia de Huesca: "Busco números para generar ilusión en mis clientes"

Otro año mas, la suerte deja dos quintos premios en la provincia de Huesca. Un quinto premio en Benasque y otro quinto premio en Fraga y Huesca capital

El 77715, ha dejado 6000€ al décimo en Benasque y el 60649 dejaba la suerte también con 6000€ al décimo en una serie en Fraga y en la administración de los Porches de Galicia en Huesca. El responsable, Fernando Alagón ha recordado que todavía no ha podido cuantificar los décimos que se han vendido en ventanilla pero agradecido con poder aportar alegría a sus clientes

No es la primera vez que da un quinto premio. Lo mismo ocurrió el año pasado. Fernando Alagón asegura que intenta llevar la suerte y para ello ha conseguido número significativos como la fecha de San Lorenzo

Siguiendo la estela del anuncio de la loteria de Navidad, Fernando ha conseguido ser la única administración de España en tener los décimos de los cuatro quintos premios premiados hace 30 años.

En Fraga también se ha vendido este quinto premio. Una serie, igual que en en la administración de Avenida Madrid, nº42.

Y otro quinto premio, el 77715 se ha vendido en Benasque.

Cada aragonés nos hemos gastado de media unos 102 euros en lotería frente a los 76 de media nacional.

En Aragón se han consignado este año 137 millones de euros en lotería. En Huesca casi 30. La nuestra es una comunidad en la que ha caído el Gordo en veintiuna ocasiones, algunas de ellas muy de pasada. La más importante fue en 2011 en la localidad oscense de Grañén, en Huesca, donde se vendió íntegramente el gordo, el 58.268. En 2018 el gordo, el 03.347 volvió a Huesca donde dejó 120 millones de euros.

Recordamos que El Gordo está premiado con cuatro millones de euros la serie, es decir 400.000 euros el décimo.

El segundo premio está dotado con 1.250.000 euros la serie y el tercero con 500.000. Los dos cuartos con 200.000 euros la serie y ocho quintos con 60.000 euros la serie, mientras que se cantan 1.794 pedreas con 1.000 euros la serie. En total se repartirán 2.702 millones en premios