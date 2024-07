El consejero de Sanidad destaca el trabajo del equipo de Almudévar

El consejero de Sanidad del Gobierno aragonés, José Luis Bancalero Flores, ha visitado al personal del centro de salud de Almudévar, para mostrarles su apoyo y felicitarles por el buen trabajado desarrollado en la zona. En este centro se ha apostado desde el SALUD por realizar una reorganización interna que ha permitido mejorar los tiempos de espera a la población, que ahora son nulos. “La población de esta zona no tiene que esperar para ser atendida”, ha subrayado el consejero. “Frente a las quejas por recortes o por empeoramiento de la asistencia en esta zona solo puedo decir que no son ciertas. De hecho, hemos mejorado y no tenemos ninguna reclamación de pacientes por estos motivos”, ha afirmado.

En la zona de salud de Almudévar se han llevado a cabo diversos cambios con el objetivo de mejorar y garantizar la asistencia a la población.Actualmente, hay cinco equipos de salud formados por cinco profesionales de Medicina y otros cinco de Enfermería. Además, cuentan con Pediatría. Esta consulta de Pediatría dispone también de una sexta profesional de Enfermería. El equipo se completa con un fisioterapeuta, dos equipos de Atención Continuada (2 médicos más 2 enfermeros) y se ha doblado el equipo de administrativos. Este cambio se ha hecho tras realizar un estudio de la actividad y necesidades de Atención Primaria y con una visión global de toda la zona de salud y de toda la provincia de Huesca.

Una de las plazas de Atención Primaria que se ha reconvertido en esa zona a raíz de una jubilación el pasado febrero, se reubicará en el centro de salud urbano Fidel Pagés, en la capital oscense. La segunda plaza que se actualiza es la de un puesto de Medicina de Atención Continuada.

Tras el estudio de las jornadas laborales y el reparto de horas de guardias se ha observado que se podían adaptar los cambios de plantilla a la actividad y reubicar este puesto en otra zona de salud que sea precisa. En la zona de salud de Almudévar, con 10 núcleos de población, hay censados 3.945 usuarios mayores de 14 años y 502 menores.

Reunión informativa en marzo

El pasado 15 de marzo, el director general de Asistencia Sanitaria y Planificación, Ramón Boria, y la gerente de Atención Primaria, Pilar Borraz, se reunieron con representantes municipales de los distintos núcleos que conforman la zona básica de Almudévar. En esa reunión se informó de los cambios a desarrollar y tras esa fecha se ha comprobado que el 97% de los días ha habido huecos libres en las agendas de los profesionales. “La demanda asistencial ha estado por tanto garantizada”, ha dicho el consejero, que ha indicado que “una de nuestras prioridades es poner en valor el trabajo de la Atención Primaria y que cualquier aragonés la tenga garantizada”. Bancalero ha subrayado que el concepto de Atención Primaria “no solo hace referencia a la asistencia médica si no a la atención sanitaria en conjunto, en equipo y esto implica Enfermería y Fisioterapia, además de otros trabajadores sanitarios y no sanitarios”. “Estamos haciendo cambios porque la inacción no es una opción. La inacción nos ha llevado a la situación y nosotros hemos venido a cambiarla porque creemos en la Sanidad Pública de verdad”, ha subrayado.

Informaciones incorrectas

El consejero denuncia que se propaguen "bulos que no tienen razón de ser".

El consejero ha apuntado que no se han registrado quejas en la zona por parte de los usuarios y ha afirmado que las protestas “obedecen a orden política de unos adversarios que no saben admitir la realidad de que lo estamos haciendo bien”. "Esta mañana hemos llegado a oír que se va a cerrar el centro de salud y eso es totalmente falso", ha zanjado. Bancalero lamenta que "este tipo de informaciones incorrectas generan una preocupación por parte de la población que no tiene razón de ser".