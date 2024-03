Aviso al consumidor: “Los fraudes online acechan… asegúrate”

El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y, desde el Ayuntamiento de Huesca, se recuerda que la defensa de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como los derechos que le amparan, es una labor de todas las instituciones y organismos públicos. Desde el ayuntamiento, estos derechos se protegen por medio de la OMIC, una oficina de información, pero también de asesoramiento y tramitación de quejas y reclamaciones que ayuda a que esos derechos se reconozcan, se respeten y se defiendan.

Este año, la OMIC dedica el día del consumidor a los jóvenes para concienciarles y hacerles reflexionar sobre la información que ven en internet y en las redes sociales. El lema escogido es “Los fraudes online acechan… asegúrate” y el cartel representa a un lobo con la piel de cordero.

Durante el año 2023 la OMIC atendió un total de 1.531 reclamaciones. De ese total, un 55% fueron consultas y un 45%, reclamaciones. El sector más reclamado ha sido el sector de las Energías (luz y gas), 23% y 357 reclamaciones, como consecuencia de la subida de precios e impuestos, con facturaciones con lecturas estimadas en vez de reales y también porque hay una parte muy importante de clientes que no reciben la facturación mes a mes por una incidencia informática de las compañías.

El segundo lugar en las reclamaciones son las Telecomunicaciones (232), que suponen el 15% del total y el tercero, el sector del Comercio Electrónico, con un porcentaje parecido al del año anterior, 10% (154 reclamaciones).

Les siguen otros sectores como Bancos/seguros (9%), Automoción (7%) o Transportes (6%) Desde la OMIC se indica que el principal motivo por el que se han presentado las reclamaciones ha sido por incumplimiento de garantías 29% (438 reclamaciones), irregularidades en facturas 27% (408 reclamaciones) e incumplimiento de contratos 13% (207 reclamaciones).

Por ello, la labor principal de la OMIC es realizar mediaciones amistosas para la resolución de los conflictos de consumo que se presentan diariamente. En total, se han realizado 681 mediaciones (un 44% de ellas mediante mediación amistosa) con una resolución por esta vía de un 85%.

Cuando se recibe una reclamación en la OMIC, el objetivo es encontrar una solución al litigio que se plantea y, para ello, se utilizan todos los recursos como la mediación, la Junta arbitral de consumo autonómico o la denuncia administrativa cuando la solución parece inviable y hay indicios de infracciones a normativas de consumo.

Este día 15 de marzo, la OMIC hace un recordatorio de que los consumidores tenemos unos derechos y, la OMIC, ofrece un servicio de protección y defensa de los mismos de forma gratuita.

La responsable de la OMIC, Ana Fuertes, ha hecho hincapié en que los derechos son los mismos on line que si se efectúa una compra de forma presencial. “Tienes derecho a tener un contrato escrito, todas las condiciones por escrito, entre otros, y hemos querido este año llamar la atención sobre todo lo que discurre por Internet y redes sociales”.

Este año, la OMIC ha querido enfocar sus mensajes hacia los más jóvenes, en una llamada de atención hacia lo que ven en Internet y en las redes sociales y es que según ha trasladado Fuertes, las reclamaciones del último trimestre del 2023 estuvieron centradas en el sector de la enseñanza, a cuenta de cursos de formación que no cumplían las expectativas. “Han sido principalmente por cursos de formación contratados a través de Internet y es que son publicidades muy atrayentes para los jóvenes sin trabajo o con contratos precarios y no cumplen las expectativas del consumidor o del alumno”.

Otro grupo destacado también de reclamaciones se concentró entre los meses de julio y agosto debido a la anulación de conciertos.