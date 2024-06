Apuesta decidida por el turismo de calidad sobre el masificado

La capital oscense ha acogido el Foro de Gestión y Sostenibilidad, “Huesca, La Magia del Turismo” en el que se ha abordado la gestiónprofesional o la sostenibilidad de las empresas turísticas en una triple vertiente, la medioambiental, social y económica. En el foro se ha hablado asimismo de normativas y ayudas para las empresas del sector y se han dado a conocer nuevas herramientas creativas de gestión, sostenibilidad, financiación o eficiencia energética.

Bajo la organización de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, con la colaboración de CEOS-CEPYE Huesca y la Cámara de Comercio de Huesca, el foro ha contado con expertos en turismo nacionales e internacionales en diferentes campos, que han abordado la cuestión desde el punto de vista de la satisfacción. En concreto, han defendido la sostenibilidad del sector buscando no sólo la satisfacción del turista, sino también la de los trabajadores de hostelería y la de los habitantes del territorio.

En su intervención, el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Ramón Estalella, ha dejado clara su apuesta por un turismo de calidad y no masificado y, en este sentido, ha dicho que “lo importante es entender la sostenibilidad social que no le hemos hecho tanto caso y meter a los residentes en la ecuación y a los trabajadores, porque si no no triunfaremos”, ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha defendido el potencial turístico oscense, frente a las cifras de visitantes que registra la ciudad y entiende que “las tasas no son merecidas sin por los ciudadanos, ni por la ciudad que tiene un gran patrimonio histórico y cultura”. La alcaldesa se ha mostrado convencida del potencial turístico de la ciudad y ha dicho que “no podemos permitirnos el lujo como ciudad de no tener visitantes y el sector del turismo de Huesca tiene mucho más potencial del que exhibimos o del que nos han hecho creer y quizá los oscenses hemos comprado eso de que no tenemos potencial y yo sé que lo tenemos”.

En el foro también ha tomado parte, el director general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada, que ha explicado que las entidades sin ánimo de lucro que contribuyan a la promoción del turismo de nuestra comunidad tendrán su recompensa. “A todos estos actores del turismo que nos acompañan en los actos de promoción son bienvenidos y además van a ser premiados de alguna manera en la subvención de asociaciones sin ánimos de lucro”. Ha concretado que “tenemos un millón quinientos mil euros todos los años para estas asociaciones que presenten planes que creamos que sean interesantes para promocionar el turismo”.