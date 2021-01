B vocal gana el Festival Internacional “VivaVoce” de Italia

En tiempo de Pandemia, la música y los grupos españoles gozan de muy buena salud. Ese es el caso de B vocal, grupo a cappella referente en España, que tras unos meses de cone-xiones virtuales, campañas solidarias y concienciación social, actuaciones con restricción de entradas y giras aplazadas, decidieron participar en la Edición del Festival VivaVoce de Italia, que cada año se celebra en la ciudad de Treviso. Esta cita con la música a cappella es referencia en Italia y en Europa, y cuenta este año su decimosexta edición, se ha desarrollado durante dos semanas entre el 26 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021.

La propuesta ha sido un Concurso-competición en el que a través de fases eliminatorias, 8 grupos previamente seleccionados entre otros muchos de toda Europa, han presentado 3 trabajos en formato de videoclip, y la audiencia ha votado a sus favoritos a través de las redes sociales Facebook e Instagram.

La experiencia, a juzgar por la repercusión obtenida, ha sido todo un éxito, y B vocal se ha alzado con el galardón de Mejor Grupo del Festival, dejando atrás a grupos de Holanda, Alemania e Italia, y midiéndose en una disputadísima final con los anfitriones, el grupo veneciano Venice Vocal Jam, una joven formación que se encuentra entre los mejores grupos italianos de voces del momento. Las más de 200.000 conexiones en directo en las diferentes interacciones en redes sociales en las distintas fases del Festival, resumen el éxito de la propuesta y el mérito del galardón obtenido.

Los temas elegidos por la formación para este Festival han sido “Hazlo a cappella”, composición original de B vocal (escrita por Carlos Marco), que se presentó en cuartos de final, “Feel”, de Robbie Williams, versión a cappella elegida para las semifinales, y un mashup fusión de dos temas en uno solo, con los éxitos “Roxanne”, de The Police, y “Locked out of heaven” de Bruno Mars, con cuya versión a cappella ganaron la final.

Este prestigioso Premio europeo se suma a al palmarés artístico de B vocal, que ya cuenta en sus 25 años de trayectoria con tres galardones obtenidos en Austria en 2006, cinco con-seguidos en Nueva York y San Francisco en 2010 y dos obtenidos en Rusia en 2018 y 2019. Sin duda se trata de uno de los grupos más internacionales del panorama actual en el com-plicado mundo de la música a cappella, disciplina que requiere de gran exigencia técnica para componer, crear e interpretar la música, y cuenta cada día con más público y circuitos de programación.

Tras este nuevo éxito internacional, el grupo retomará el pulso de su agenda en el 2021. Vienen de estrenar espectáculo de Navidad en Diciembre en Zaragoza, Burgos, Valladolid y Murcia, y el futuro inmediato se augura prometedor con varios proyectos para el año entrante, entre otros 2 giras internacionales en Asia. Su compromiso más inmediato será el próximo día 12 de enero participando en el Maratón Solidario “Running for West” para recaudar fondos a beneficio de la lucha contra el Síndrome de West, evento que se re-transmitirá “Online” para todo el mundo.

Como todos los artistas, esperan que este año sea el de la vuelta plena a los conciertos y actuaciones en vivo, y el de la recuperación general de la normalidad para toda la sociedad.