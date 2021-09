Una escultura reflejará la solidaridad de los oscenses que han participado en la campaña de Manos Unidas 'Tus pesetas salvan vidas'. Los jovenes y las personas con diversidad funcional serán los encargados de realizar el diseño que ejecutará el empresario Julio Luzán.

Hace un año, Manos Unidas iniciaba una campaña para recoger todas las pesetas que dejaban de tener valor y se conseguió recaudar más de 4.000 euros destinados a un proyecto solidario y además se acumulaban cerca de 250 kilos de pesetas que no pudieron cambiarse. La Delegada de Manos Unidas en Huesca, Rosa Tenas, ha apuntado que surgió la idea de transformar esas monedas en una escultura que perdure en la ciudad. “Detrás de estas modedas no sólo hay un valor económico que ya no tienen, sino que tienen valor emocional y con las pesetas que no se podían cambiar se nos ocurrió dar forma a la solidaridad”.

A través de un concurso se abre la posibilidad de que los jóvenes en los institutos y las personas con diversidad funcional, a través de CADIS, realicen el diseño que tras el fallo del jurado el 31 de enero de 2022 se convertirá en la escultura final ejecutada por el artista Julio Luzán, que se ha mostrado especialmente “agradecido” por el encargo.

En la iniciativa se han implicado todas las ONGs, colectivos sociales, el Ayuntamiento y el obispado para que sea una realidad. El obispo de Huesca, Julián Ruiz Martorel, ha destacado la importancia que tendrá este proyecto solidario y ha dicho que “la peseta que ha continuado siendo de curso legal, ahora quiere tener un curso y un discurso”. Ha añadido que “el curso es solidario y un discurso de amistad social y de fraternidad”.

A partir de este momento se pone en marcha el proceso de diseño hasta fin de año. Se han establecido tres categorías que recibirán sus premios de los comerciantes de Huesca, Jóvenes de 12 a 16 años, de 16 a 20 y personas con diversidad funcional y el jurado fallará el concurso el 31 de enero de 2022. El objetivo es poder inaugurar la escultura el 8 de octubre de 2022.