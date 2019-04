Susana Oliván deja la presidencia de la Asociación de Vecinos del Casco Viejo, Osce Biella. Oliván lleva 17 años al frente de la asociación de vecinos como presidenta más otros 3 como vicepresidenta y ha considerado que ha llegado el momento de que otras personas se pongan al frente de este colectivo vecinal.

Susana Oliván ha ratificado en la última asamblea ordinaria celebrada por la Asociación de Vecinos del Casco la dimisión que anunció en la anterior asamblea general celebrada en el mes de junio del año pasado. Ha explicado que “en el mes de junio del año pasado hicimos asamblea y yo entonces manifesté mi voluntad firme de dimitir y así conta en acta como que dimitía”, pero “me comprometí a terminar los proyectos que faltaban y una vez pasado ese período hemos hecho asamblea general y he ratificado mi dimisión, dejo de ser presidenta de la asociación”.

Una decisión en la que, según ha dicho, tiene que ver y no el paso adelante que ha dado en política, ya que pasa a formar parte de la lista municipal del PP al Ayuntamiento de Huesca en el puesto número 10. Ha dicho que “tiene que ver y no, porque yo ya había manifestado mi voluuntad de dimitir y ahora desde la política espero poder trabajar en estas cuestiones que durante este tiempo me han ocupado”.

La hasta ahora presidenta de Osce Biella considera que se ha avanzado en el Casco, pero que todavía hay mucho trabajo que realizar, como la urbanización de las calles, trabajar en solares vacíos y en casas en ruina, trabajar en la plaza de San Pedro, impulsar el Círculo Católico o el edificio del antiguo Seminario. Considera que también queda mucho trabajo por realizar en el conjunto de la ciudad, en temas relacionados con el urbanismo, el polígono de las Harineras, plaza de San Félix y San Voto, seguridad ciudadana, centros de salud o sanidad.