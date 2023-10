La restricción del agua persigue que Vadiello se recupere hasta la llegada de las lluvias del otoño

Huesca se encuentra en este momento en el Nivel II de Alerta por sequía y es que la principal fuente de abastecimiento, el embalse de Vadiello, tiene una capacidad por debajo de 3 hectómetros cúbicos, en concreto 2,7. Por ello, la alcaldesa de Huesca ha emitido un bando en el que se insta a los ciudadanos a un consumo responsable y moderado del agua. Además, desde el Ayuntamiento se van a poner en marcha algunas medidas que se van a adoptar son el baldeo y limpieza de redes de saneamiento (municipales y privadas) exclusivamente desde pozos de agua bruta o el cierre total de fuentes tanto ornamentales como de agua de consumo humano.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca, José Miguel Vientemilla, ha manifestado que “a lo largo del verano hemos venido haciendo un seguimiento de la situación del embalse y no era demasiado preocupante porque se anunciaban lluvia”, pero “las lluvias no han caído en Vadiello y el embalse no se ha recuperado”. Así, “finalizado el verano nos encontramos con que Vadiello está a 2,7, pero Valdabra nos asegura el agua de boca”.

El uso responsable del agua y las medidas establecidas persiguen que Vadiello se vaya recuperando. En este punto, el concejal ha dicho que “a Vadiello hay que hacerlo durar por lo menos hasta que lleguen las siguientes lluvias que esperemos que en octubre lleguen, según anuncia la AEMET”, pero “a la vista de cómo están las circunstancias es recomendable empezar a restringir determinados usos como usar el agua de pozo para determinadas labres y así estirar el agua de Vadiello lo máximo posible”.

Durante el verano, se ha complementado la llegada de agua desde Vadiello y desde Valdabra y es que “es la época del año en la que mayor consumo de agua se registra”, pero ahora el agua a Huesca llegará de Valdabra y a los núcleos que se abastecen desde Huesca el agua les llegará de Vadiello. “Ahora en Huesca se tirará de Valdabra y se dejará Vadiello para los 49 núcleos de población que se abastecen de Huesca y hablaremos con la comarca de la Hoya y con la Diputación Provincial para que trasladen a los ciudadanos que también tomen medidas de responsabilidad”.

CAMBIO DE MENTALIDAD

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, considera que hay que cambiar la mentalidad respecto al uso del agua. “Ese cambio no sólo lo vamos a tener que hacer los ciudadanos, sino también los polígonos, empresas, pedanías y restos de municipios que rodean Huesca” y es que “el agua es un bien, que aunque parezca mentira, en la Hoya es escaso y hay que tomar medidas porque la situación es preocupante”.