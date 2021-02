Puesta en marcha de INDEED, el nuevo proyecto en formación y alimentación de CADIS Huesca

Se estima que la disfagia afecta al 8% de la población mundial. Este trastorno, que a menudo se asocia a enfermedades neurodegenerativas, accidentes cerebrovasculares o cánceres de cabeza y cuello, también puede ocurrir en niños con trastornos congénitos o desarrollados. Está frecuentemente relacionada con la deshidratación y la desnutrición, y tiene consecuencias negativas para la calidad de vida y la participación en actividades sociales que implican comer y beber.

Son ellas, las personas afectadas por disfagia, las principales beneficiarias de este proyecto europeo. Desde INDEED “INnovative tools for Diets oriented to Education and health Improvement in Dysphagia condition” (“Herramientas innovadoras para dietas orientadas a la mejora de la formación y la salud en relación con la disfagia”) se trabajará en la mejora de su nutrición e integración social a través de la formación de las personas afectadas de disfagia y de sus cuidadores, tanto familiares como profesionales.

Es sabido que existe una gran brecha formativa sobre la dieta de la disfagia, con una gran variabilidad en el apoyo y la asistencia en la alimentación, incluida la forma en que se modifica la textura de los alimentos y la preparación y el servicio de las comidas. Mejorar el manejo dietético de la disfagia orofaríngea ofreciendo métodos de aprendizaje innovadores es el objetivo prioritario del proyecto europeo de la Coordinadora y sus socios. Atenderá a dos grupos diferentes: por un lado, personas con disfagia, familias y cuidadores, por otro lado, profesionales con conocimientos previos en la materia (logopedas, personal de cocina, dietistas, estudiantes, etc.).

El proyecto INDEED ha sido posible gracias a la asociación entre 6 organizaciones de 5 países diferentes. Una asociación estratégica que aúna socios con experiencia técnica y clínica, y experiencia en educación de adultos innovadora; otros que ofrecen apoyo tecnológico, otros que abordan la INDEED “INnovative tools for Diets oriented to Education and health Improvement in Dysphagia condition” 2 inclusión social y organizaciones destinadas a implementar las herramientas de aprendizaje en residencias, hospitales y asociaciones.

Así, la Coordinadora de Personas con Discapacidad de la provincia de Huesca se ha unido a dos universidades (la lituana Klaipėdos Valstybinė Kolegija, y la Universidad de Zaragoza), una escuela secundaria (Istituti Paritari Fermi, en Italia) una autoridad pública regional (Oficina para la Unión europea y Asuntos Exteriores de Kocaeli, en Turquía) y un socio tecnológico, el instituto griego IDEC. Juntos constituyen un potente equipo de proyecto con diferentes y complementarios perfiles y diferentes niveles de experiencia en el programa Erasmus +.

Este grupo, con CADIS Huesca como coordinador y socio principal, se plantea en los dos años de duración del proyecto investigar la situación sobre el tratamiento de la disfagia en los países socios, así como aumentar la conciencia pública sobre la condición de disfagia y acercarla a la agenda de los responsables políticos nacionales.

Entre sus objetivos figura también desarrollar herramientas innovadoras y fáciles de usar para los grupos destinatarios y la creación de una red innovadora, internacional y multidisciplinar que involucre a profesionales de diferentes áreas. Todos los objetivos se han diseñado para facilitar herramientas eficaces que mejoren la inclusión alimentaria de las personas con disfagia. La metodología a aplicar constará de aprendizaje y formación innovadores, accesibles y actualizados, basados en una plataforma de e-learning adaptada a diferentes usuarios: familias, cuidadores y usuarios con disfagia.

Esta plataforma contará con la asistencia de una red de profesionales multidisciplinares en el manejo de la disfagia, incluirá recetas, vídeos y experiencias en torno a la alimentación junto con formación en el marco de los aspectos médicos y de seguridad para estos usuarios. Con el desarrollo del proyecto se prevé conseguir resultados e impactos en diferentes áreas, como en la de la mejora de la alimentación y nutrición de las personas con disfagia, en la del conocimiento sobre el manejo de la disfagia en el ámbito doméstico e institucional, en la integración social de las personas con disfagia y sus familias y en la mejora del acceso a la educación de adultos para toda la sociedad.

“INDEED” pretende constituirse además como un canal de comunicación sobre el manejo de las adaptaciones en textura de los alimentos a nivel europeo, instancias en las que incluso podría contribuir a armonizar los criterios para el manejo de las dietas con disfagia.