El PSOE Huesca teme por el futuro del CDAN

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Huesca pide al Gobierno de Aragón que convoque a la mayor brevedad posible el Patronato de la Fundación Beulas a fin de nombrar un nuevo presidente y, según explica el concejal Ramón Lasaosa, “poder resolver cuanto antes los problemas económicos que afronta el CDAN, que podrían poner en riesgo su viabilidad económica y, por tanto, su futuro como centro de arte de referencia”.

Lasaosa, que ejerce como secretario en funciones del Patronato hasta que se renueven los integrantes de este órgano, critica que “hace más de tres meses que el ejecutivo autonómico tomó posesión y nadie se ha puesto en contacto conmigo para conocer qué pasos se deben seguir. Tampoco lo ha hecho el Ayuntamiento, a quien hemos hecho llegar nuestra preocupación por la falta de interés que han mostrado desde que el Partido Popular tomó las riendas del consistorio a mediados del mes de junio”.

El edil socialista recuerda que hace unos días visitó la capital altoaragonesa la nueva consejera de Cultura, “esperábamos que entonces tomaran cartas en el asunto, pero su compromiso con el CDAN es nulo. No han hecho nada”.

En este sentido, Ramón Lasaosa recuerda que “no solo no está constituido el nuevo patronato, sino que, consecuencia de ello tampoco hay presidente, que tradicionalmente ha sido el consejero de Cultura del Gobierno de Aragón. Sólo hay dos presidentes honorarios que podrían convocar la reunión del patronato, que son el presidente de la comunidad autónoma y la alcaldesa de Huesca, pero no parecen muy interesados en ello”.

Así mismo, añade, “pese a que la documentación se presentó a finales de junio, el CDAN no ha recibido la primera parte de la subvención del Gobierno de Aragón, que a estas fechas ya debería haber llegado, y, por tanto, no hay presupuesto para afrontar los gastos corrientes, como la calefacción y las nóminas de los empleados, a quienes debemos agradecer y reconocer no solo su trabajo sino también su compromiso”.

Como secretario en funciones, Ramón Lasaosa explica que antes de finalizar 2023, el Patronato del CDAN debería aprobar los presupuestos y el plan de acción para el próximo año, además de renovar la cuenta de crédito que se tiene con Ibercaja y que permite ir haciendo frente a los gastos que surgen en tanto en cuanto llegan las subvenciones correspondientes. El problema, añade, “es que tiene que haber una firma reconocida y autorizada para ello, y esto puede prolongarse en el tiempo. Depende de la voluntad política, y visto está que, al menos hasta el momento, es nula”.

“Después de haber logrado retomar una actividad digna en el CDAN durante el anterior mandato”, concluye Lasaosa, “todo puede irse al traste por la falta de medios económicos” y puntualiza que “esta situación, por sorprendente, no es nueva: en 2011, bajo gobierno popular en Aragón y en Huesca, el presupuesto se redujo un 22%”.