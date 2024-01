El PSOE Huesca pide la convocatoria urgente de la Comisión de Seguridad Ciudadana

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huesca muestra su preocupación por los últimos sucesos acontecidos en la ciudad, con varios atropellos a viandantes y el incendio de una vivienda entre otros, y la falta de información del equipo de gobierno al respecto. “Los grupos municipales no recibimos información ni en las comisiones, que no se convocan, ni en junta de portavoces. Pedimos a la alcaldesa que comience el año cambiando esta actitud que no beneficia a nadie” señala Ana Loriente.

La edil socialista explica que “la Comisión de Seguridad Ciudadana debería reunirse de manera urgente para abordar los sucesos de las últimas semanas. No solo el Grupo Socialista debería estar preocupado. La seguridad ciudadana debe ser prioritaria para un ayuntamiento” asevera y pide “una vez más, mayor información de lo que ocurre en la ciudad. Sólo nos llega una pequeña parte y, en la mayoría de casos, a través de los medios de comunicación”.

Además, Loriente denuncia que “hace ya casi 7 meses que la alcaldesa tomó posesión y todavía no ha convocado el Observatorio del Civismo y la Convivencia. Defiende la participación ciudadana, pero no convoca un organismo en el que están representadas asociaciones vecinales o asociaciones de padres y madres”.

Por eso, el PSOE presentará una moción al pleno de este mes de enero solicitando la convocatoria de este observatorio, “es su deber informar no solo a los grupos políticos, que también, sino a toda la ciudadanía. Y este órgano, por su composición, es muy representativo de la sociedad oscense”.