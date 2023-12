El PSOE denuncia que no se ejecutarán 100.000€ en Huesca de dos proyectos urbanísticos importantes

Cuando se va a cumplir medio año desde la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno, el PSOE Huesca denuncia la falta de ejecución presupuestaria en asuntos “muy importantes para la movilidad y el desarrollo de nuestra ciudad”. Así, apunta el concejal Fernando Sarasa, “se van a dejar de ejecutar 100.000 euros que el anterior gobierno municipal había consignado en los presupuestos de este año para la redacción de dos importantes proyectos urbanísticos”.

En concreto, 80.000 euros para la Avenida del Parque y otros 20.000 euros para la unión de Juan XXIII con la calle Teruel. “En las reuniones que el PSOE mantuvo con los vecinos de estas tres zonas había quedado patente la necesidad de acometer estos proyectos, que ahora tendrán que postergarse a 2024 si es que el Ayuntamiento los incluye de nuevo en las cuentas del próximo año” señala Sarasa, y se pregunta “¿Qué va a hacer el equipo de gobierno con ese dinero? Deben explicar en qué lo van a invertir”.

Y añade que “la anterior corporación municipal se comprometió con estos proyectos, y la mejor muestra de ello es que se incluyeron en los presupuestos”. Hace medio año que Lorena Orduna tomó posesión y “continúa empeñada en dilapidar el legado del anterior mandato. Y si para ello debe dejar de invertir en algo tan necesario como son estas dos zonas de Huesca, visto está que lo va a hacer”.

Para el concejal socialista, “la alcaldesa está más preocupada en hacerse fotos y vídeos para sus redes sociales que en el desarrollo de la ciudad, ¿ese era su plan? Lamentablemente, llevamos seis meses de gobierno popular y no hemos visto avances de ningún tipo pese a los grandes anuncios que hizo antes de llegar a la alcaldía. Hasta ahora hemos escuchado mucho discurso pero no hemos visto nada más, Huesca no avanza con el plan de Lorena”.