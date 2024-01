La prevención es la razón por la que los oscenses se vacunan

La prevención ha sido la principal razón por la que los oscenses han acudido a vacunarse en el primer día de apertura de agendas, según han trasladado las personas que han acudido al Centro de Salud de Pirineos de Huesca.

Salud Pública prevé que entre esta semana y la que viene se registre en Aragón el pico de incidencia de la Gripe A, y que al mismo tiempo aumente el volumen de personas vacunadas, ya que la demanda para vacunarse hoy, como primer día en el que se ha abierto la agenda de vacunación a toda la población no ha sido muy alta.

Hoy lunes, 15 de enero, se ha abierto el período de vacunación de la Gripe A a toda la población, tras el pico de incidencia que se está registrando, ya que hasta ahora, se administraba la inmunización para las personas pertenecientes a grupos de riesgo. Estaba previsto que la campaña de vacunación de gripe se abriera a toda la población el próximo febrero, pero se ha decidido adelantarla ante el incremento de la incidencia de gripe. El primer día de vacunación no ha contado con mucha demanda, así por ejemplo en el Centro de Salud Pirineos de Huesca de los 60 huecos previstos en la agenda sólo se ha citado a 26 personas.

Así lo ha indicado la jefa de Enfermería de Atención Primaria en Huesca, Marta López, que ha indicado que “no ha venido mucha gente, peor hay que tener en cuenta que la apertura se hizo el pasado viernes y no ha dado mucho margen para citar, por lo que vamos a ver durante esta semana cómo evolucionan las citaciones”.

Esta baja demanda se debe, en su opinión, a varios factores, entre ellos el hartazgo de la gente a vacunarse tras la pandemia por Covid y a las altas temperaturas registradas, con entre 22 y 25 grados, en otoño cunado comenzó la campaña de la vacunación. Además, López ha insistido en la necesidad de realizar una educación sanitaria sobre la importancia de la vacunación durante todo el año y no a diez días vista de iniciar la campaña. “Esto facilitaría que hubiera un gran volumen de vacunación los primeros meses y evitaría un pico de incidencia y no llegar a la situación de epidemia en la que estamos y con ello una sobrecarga del sistema de salud”. Además ha explicado que una infección por Gripe A puede no ser inocua.

Respecto a las coberturas vacunales en el Sector Huesca, López ha dicho que los mayores de 80 años alcanzan el 84 por ciento, por encima de la media de Aragón, que se sitúa en el 75; las personas entre 75 y 79 años alcanzan un 72 por ciento de cobertura y con un 55 por ciento empieza a descender la cobertura en los menores de 65 años; mientras que las personas entre 64 y 60 alcanzan un 29 por ciento.