Preocupación en el sector de la hostelería por la nueva normativa

El sector de la hostelería ha trasladado su preocupación por la nueva normativa que endurece las restricciones para bares y restaurantes, obligando al cierre a las 23,00 horas, restringiendo aforos al 50 por ciento y permitiendo solamente grupos de hasta seis personas.

La gerente de la Asociación de Hostelería de la provincia de Huesca, Silvia Fernández, considera que esta última medida incentiva a reunirse en lugares privados, perjudicando de esta manera la salud del resto de ciudadanos. Por ello, cree que estas restricciones no van a ayudar a reducir la expansión del virus. En este punto, ha señalado que “el sector está ya en la UCI y no se puede aguantar más”. Ha añadido que “en Navarra se están planteando manifestaciones y reivindicaciones, porque estas medidas deben ir acompañadas de un plan de ayudas serio, real e inmediato”, porque “el sector se muere” y “se ha demostrado que no somos la principal causa de los contagios, que la principal causa está fuera de nuestros negocios”.

Además, los hosteleros temen que el estado de alerta nivel 2 se convierta en la antesala para aplicar el nivel 3 en toda la comunidad y, según Fernández, sería “catastrófico” para el sector. “Lo que pedimos y esperamos es que no vaya a más, que no se aplique un nivel 3 por el nivel de los contagios porque eso provocaría el cierre del interior de nuestros establecimientos”.

La gerente de la asociación ha alertado de que “la situación es tal que si se endurecen más las medidas muchos establecimientos se plantean incluso el bajar del todo la persiana, lo que a su vez traerá graves consecuencias para otros negocios”.

Los hosteleros reclaman ayudas a la administración, así como regular los precios de los alquileres de los locales y plantean movilizaciones y acciones para dar visibilidad a la situación del sector.