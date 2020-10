A las 12,00 h, se lleva a cabo un paro de 5 minutos en la puerta de los consultorios o centros de salud de miles de pueblos, exigiendo un nuevo modelo sociosanitario de Sanidad Pública Rural con el lema” ser menos no resta derechos”. El colegio de médicos de Huesca y la Federación de barrios anunciaban su apoyo a la movilización y paro frente a centros de salud

Huesca Suena convoca este 3 de octubre a las asociaciones vecinales, los colegios profesionales, sindicatos sanitarios, administraciones y a todos los habitantes en general a defender la sanidad rural y a reclamar que ser menos no resta derechos.

El conjunto de plataformas y entidades que forman parte de la España Vaciada se muestran especialmente preocupados respecto a la atención sanitaria en los municipios. El Presidente de la Plataforma Huesca suena, Pedro Camarero insiste en que si la sanidad rural antes tenía carencias, la pandemia ha provocado un diseño de atención que no podemos dejar que se convierta en la norma. La lejanía de muchos municipios a los hospitales o centros de salud especializados hace que los consultorios sean muy importantes. No pueden estar cerrados porque son un pilar para garantizar los derechos de quienes viven en esos pueblos. Ser pocos o estar lejos no puede restar derechos. Y lo mismo con otros recursos. Si hay un helicóptero de rescate para los accidentados en montaña, este debería estar disponible para las urgencias médicas de los vecinos que están a más de una hora por carretera de un hospital.

La telemedicina y la no atención presencial entre otros recursos que se están implantando deben ser un parche en una situación excepcional, no un nuevo modelo de atención sanitaria. En un contexto de baja densidad de población, alta disgregación de municipios y media de edad avanzada como el nuestro, significaría de facto la falta del derecho a la sanidad para muchos de nuestros municipios.

Y sin servicios sanitarios el medio rural no es sostenible ni social ni económicamente. El portavoz de la Plataforma Huesca Suena, Pedro Camarero, ha apuntado que el modelo actual no está satisfaciendo las necesidades existentes.

La carga a la que la pandemia está sometiendo a la Atención Primaria es mayor en los pueblos, donde la edad media de sus habitantes supera los 70 años. Una población que requiere de tratamientos y seguimientos de sus patologías y que están siendo atendidos, en gran parte, a través del teléfono y se ven muy limitados en el uso de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a la sanidad.