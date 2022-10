OSCA XXI insiste en la nesidad de mantener la piscina climatizada Almériz durante los meses de verano

La Federación de Asociaciones de barrios de Huesca, OSCA XXI, insiste en la necesidad de mantener la piscina climatizada Almériz durante los meses de verano y argumenta que su apertura no debe obedecer a una cuestión económica, sino de salud y de gestión.

Así lo ha expuesto OSCA XXI, que ha recordado que el Ayuntamiento y el Patronato de Deportes de Huesca tienen encima de la mesa una solicitud de la Asociación de Usuarios de la piscina Almériz para que ésta se mantenga abierta durante los meses de verano, ya que permanecen las dos piscinas cubiertas cerradas al público. Al hilo de esta petición, se elaboró un informe técnico del Patronato haciendo hinpié en el coste energético que esto supondría y también a los gastos de personal.

OSCA XXI insiste en que “abrir o no la piscina Almériz no es una cuestión exclusivamente económica”, ya que “afecta seriamente a la salud, al deporte, al mantenimiento del estado físico de las personas que no pueden hacer uso de las piscinas abiertas”. La piscina Almériz es utilizada también por la Universidad de Zaragoza, clubes y asociaciones que practican el deporte y que durante los meses de julio y agosto ven cerradas esa posibilidad.

Abrir o cerrar Almériz es también una cuestión de gestión, ha trasladado y es que “no olvidemos el estado de saturación que sufren las piscinas abiertas municipales en verano, porque durante los últimos años resulta verdaderamente imposible practicar la natación”. A ello ha añadido qure “la saturación, la falta de servicios básicos, la antigüedad de las instalaciones provoca situaciones que, en ocasiones, afectan al orden público y a la buenas prácticas. Es de todos sabido que se producen fugas de los oscenses a otras piscinas del entorno debido a esta situación”.

Los vecinos vuelven a recordad la necesidad de personal de control, conteo y seguridad que permita mantener las mínimas normas de convivencia, civismo, seguridad y de aforo.