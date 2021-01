Mayor protección social

UGT solicita reforzar la protección social para los trabajadores, autónomos o pequeños empresarios que están sufriendo laboralmente las consecuencias de la pandemia. Así lo ha indicado el máximo responsable del sindicato UGT en Huesca, Carlos Villacampa, tras conocer los últimos datos del desempleo y que según su opinión son “demoledores”.

Villacampa ha apuntado que “desde UGT estamos insistiendo mucho en que tiene que haber una protección social para los trabajadores, porque algunos están en ERTE, pero los hay que son fijos discontinuos que no están en ERTE, hay trabajadores que han acabado el desempleo, hay jóvenes que no han podido llegar al mercado de trabajo porque no hay oportunidades o mayores de 55 años sin trabajo”. Ha insistido en que “los datos son demoledores” y creo que “hay que reforzar los mecanismos de protección social para las familias de trabajadores, autónomos o pequeños empresarios”.

Villacampa prevé que “los próximos dos o tres meses van a seguir siendo duros”, siempre y cuando gran parte de la población esté vacunada al final del verano. Por ello, ha hecho una llamada a la responsabilidad social y a la unidad política. En este punto, ha manifestado que “a pesar de la dureza, esperamos que con la vacuna y con los fondos que lleguen de Europa, nuestra economía a final del 2021 empiece a remontar y veamos un poco de luz y las familias vuelvan a tener trabajo”, pero “para eso hace falta mucha responsabilidad social y también mucha unidad política”.

El máximo responsable de UGT en Huesca se ha mostrado esperanzado respecto a los fondos que llegarán de Europa, pero mientras tanto, "habrá mucha gente que lo pasará mal".