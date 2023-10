Los vecinos piden que se garantice la seguridad en el entorno de la plaza San Félix

Los vecinos del barrio de Santo Domingo y San Martín piden que se garantice la seguridad en el entorno de la plaza San Félix y San Voto, debido a los problemas que se suceden en la casa ocupada que se ubica en esta céntrica plaza de la capital oscense.

Los vecinos de la zona llevan 35 años esperando una regeneración urbanística en esta parte de la ciudad, cuyo proceso está estancado y conforme pasa el tiempo el deterioro es mayor, tanto urbanístico, como estético y de salubridad. A ello, se han venido a sumar los problemas de seguridad que afectan a los vecinos a raíz de la ocupación de una casa, situada en el numero 6, donde se suceden conflictos entre sus moradores y otras situaciones como el incendio que hubo que sofocar este fin de semana, debido a la quema de unos colchones en el patio interior de la casa, cuyo estado está bastante deteriorado.

La presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Santo Domingo y San Martín, Loreto Larripa, ha indicado que “la situación es preocupante y los vecinos estamos asustados y con miedo, porque se dan circunstancias que no generan seguridad, es un edificio donde residen ocupas y generan conflictos y peleas”.

La sensación de inseguridad va en aumento, según Miguel ángel Campo, miembro de la asociación de vecinos. “El abandono de esos edificios ha llevado a que sucedan más cosas y a que el problema se haga más grande y es que el incendio que hubo ayer no es el primero de ocurre y no deja de ser una zona problemática y además con las tormentas de este verano se cayó la valla perimetral y no se ha repuesto y allí sale y entra todo el mundo”.

Campo ha pedido contundencia al Ayuntamiento a la hora de actuar. “La obligación del Ayuntamiento es mantener la disciplina urbanística y en eso debería ser más contundente, los edificios deberían haber pasado la ITV sino se derriban y no se ve ninguna placa al respecto, sólo se ve degradación”.