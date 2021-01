Los trabajadores temporales públicos aragoneses reclaman ya una ley contra abuso de temporalidad

Representantes de los diferentes colectivos afectados se han concentrado a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Zaragoza y las subdelegaciones de Huesca y Teruel para denunciar que todas las Administraciones Públicas están incumpliendo la normativa y la jurisprudencia europea y reclamar una reforma legal que estabilice en sus puestos a los trabajadores públicos en fraude de ley como sanción al abuso de temporalidad

Las movilizaciones, organizadas por el Movimiento #15F en más de 30 capitales de provincia de todo el territorio nacional, han contado en Aragón con el apoyo de diez organizaciones, en representación de la administración general autonómica (STEPA, CATA), Educación (STEA), Universidad (SOMOS), Sanidad (Plataforma de Médicos Eventuales de Aragón), Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ), Ayuntamiento de Huesca (AYTOSCA), y con el soporte de la Intersindical de Aragón (ISTA)

STEPA estima que solo en la administración autonómica más de 17.000 interinos (2 de cada 3) se encuentran en fraude de ley. Según datos de la DGA, la mayor tasa de temporalidad la sufre Sanidad con el 51 %, le siguen Administración General y Educación con el 46% y el 44 % respectivamente. Y no para de aumentar a pesar de que en 2017 se propuso no sobrepasar el límite legal del 8 %

Las protestas se han realizado con el lema “Fijeza ya como sanción al abuso”, con la principal reclamación de una reforma legal que dé continuidad a todos los afectados con más de tres años de antigüedad, asimilando sus condiciones de trabajo a las de sus homólogos fijos, aunque sin llegar a una equiparación total, mediante su conversión en “fijos a extinguir” y evitar que se vuelva a repetir esta situación mediante un dispositivo de inspección similar al dispuesto en el sector privado que sanciona las contrataciones abusivas.

Así, las reclamaciones han unido a trabajadores de la Administración general autonómica, la Sanidad, la Universidad y la Administración local, en una muestra de la extensión del problema y cómo todos los poderes públicos aplican sin pudor prácticas de contratación que penalizan en la empresa privada. Según destacan estas organizaciones, “cada vez somos más y estamos mejor organizados; no nos ha quedado más remedio ante el abandono de los ‘sindicatos institucionales’, hemos tenido que organizarnos y hacer frente común para luchar por nuestros derechos y presionar para que se cumpla la legislación europea también en el Sector Público”.

Con esta petición, representantes sindicales y afectados han reivindicado con pancartas el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a compensar a los trabajadores víctimas del abuso de temporalidad. También se ha presentado un escrito con esta petición a la delegada del Gobierno en Aragón.

Aunque la Ley establece que la temporalidad en todas las administraciones públicas no puede superar el 8%, según los últimos datos oficiales del Gobierno de Aragón, del pasado junio, de las 57.047 personas al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón eran temporales 26.855 (47,08%). Entre las administraciones locales, los datos son similares y según cálculos sindicales, la temporalidad en el Ayuntamiento de Zaragoza es del 24% y en el de Huesca llega al 30%.

STEPA señala que el origen de esta situación está en el incumplimiento de las Administraciones de su obligación de convocar, en los plazos legales, procesos selectivos para cubrir con trabajadores fijos o de carrera las plazas necesarias. Así, miles de interinos llevan años e incluso décadas atendiendo servicios básicos con contratos temporales y pueden ser cesados en cualquier momento sin derecho a indemnización.

Las denuncias de esta situación culminaron el pasado mes de marzo con una sentencia del TJUE. El tribunal europeo falló que suponía una clara vulneración de la Directiva 1999/70 y obligaba por tanto no solo a acabar con esta práctica sino también a sancionar a los responsables y a compensar a los interinos víctimas del fraude legal. Sin embargo, todavía no se han tomado medidas legislativas en España para acatar esta condena y el propio Tribunal dictaminaba que los meros procesos de estabilización no son una solución, ya que no suponen una sanción.

Para defender con una única voz esta solución, se acaba de constituir la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, para luchar por una solución definitiva al abuso de la temporalidad y paralizar de forma urgente los mal llamados procesos selectivos de consolidación, que no son más que “despidos encubiertos de los trabajadores víctimas del abuso de temporalidad”. Las entidades adscritas, entre ellas STEPA, continuarán convocando protestas si no se atienden sus reivindicaciones.

Así, en Aragón, en el sector de la Sanidad el número de empleados temporales supera incluso a los fijos: sobre un total de 26.539 eran fijos 13.044 (49,15%) y temporales 13.495 (50,85%). En el sector de la docencia, el dato es de 7.381 temporales (44,33%) y en la Administración General, se eleva más, ya que sus 5.390 temporales suponen el 45,86% del total. Incluso en el sector con mejoresresultados, Justicia, la temporalidad supera el 20,6%, superando ampliamente el límite legal.

Igualmente destaca el dato de que sobre el citado total de 26.855 trabajadores temporales, 6.357 son hombres y 20.498 mujeres (el 76 %). Además, la media de edad es de 46,7 años.