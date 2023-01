Los empresarios hosteleros reclaman inspecciones periódicas para controlar las viviendas de uso turístico

La Asociación provincial de Hostelería y Turismo de Huesca reclama inspecciones periódicas para controlar las viviendas de uso turístico. El Gobierno de Aragón ha aprobado un nuevo decreto que regulará las condiciones en las que se pueden ofertar en el mercado, viviendas para uso turístico. La principal novedad es que a partir de ahora, los propietarios deberán presentar un certificado de idoneidad que garantice que esa vivienda cumple todos los requisitos de habitabilidad.

Una medida muy bien recibida por la Aspciación de Hostelería y Turismo de la provincia de Huesca, ya que supone que a partir de ahora se competirá en las mismas condiciones. El gerente de la asociación, Pablo Villacampa ha señalado que “lo vemos de forma positiva y es que era una demanda que teníamos, porque se trata de competir en las mismas condiciones y que el cliente tenga la posibilidad de elegir establecimientos con todo regulado y cumpliendo sus condiciones según la tipología de cada establecimiento y sin esas cuestiones de carácter intrusista”.

Esta medida de control debe ir acompañada de inspecciones periódicas que acrediten la legalidad de los establecimientos, según Villacampa. En este punto, ha dicho que “habrá que ver la letra pequeña y ver4 el decreto, porque la música suena bien” y “pedimos una inspección turística posteriormente y así como el sector del alojamiento hotelero tiene sus inspecciones, habrá que estar atentos a este mercado y ver cómo se regula, porque con regulación y sin inspección puede haber carencias”.

En Aragón, en la actualidad hay 2.800 viviendas de este tipo y la mayor parte están en la porvincia de Huesca con un 62 por ciento de las mismas, un 22 por ciento en la de Zaragoza y un 15 por ciento en la de Teruel. El gerente de la asociación ha señalado que la ilegalidad de las viviendas de uso turístico ya no sólo afecta al sector, sino que su existencia agrava el problema de la vivienda en la provincia, ya que oferta que es dedica a turismo no se dedica a uso residencial y favorece la existencia de un mercado de trabajo no legalizado e impuestos que no se declaran.