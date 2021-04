Las heladas han hecho disminuir la necesidad de mano de obra en las explotaciones frutícolas, por lo que, este año, se estima que la contratación de temporeros para la campaña de recogida de la fruta se reducirá a la mitad. Así lo ha indicado el secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, quien ha trasladado la preocupación de los fruticultores por sacar adelante sus explotaciones tras las heladas que han acabado con buena parte de su cosecha.

Samper ha apuntado que “si no hay tanta fruta para recoger, no se necesita tanta mano de obra y la contratación disminuye”, tanto la regular “y estamos viendo como se está echando la gente a la calle”, como la adicional y es que “no se van a necesitar a tantos temporeros, la necesidad de mano de obra será la mitad”.

En este punto, Samper ha indicado que “el problema que va a surgir es que el temporero vendrá igual, porque buscan trabajo y quiere trabajar, y estará en la calle, sin un contrato, porque no se necesitan para recoger la fruta “ y “podremos ver que aumenta la presencia de temporeros que no se contratan”.

El secretario general de Asaja Aragón ha hecho hincapié en que “estamos en una pandemia” y “el problema del contagio de los temporeros no se realiza durante la actividad de recogida de fruta, sino que surge en un momento en el que el fruticultor no puede controlar y es el alojamiento”. Ha añadido que “al temporero, si así lo pide, se le puede procurar alojamiento, pero en muchos casos no lo quieren, porque se les detrae del salario y ellos lo que quieren es dinero y optan por agruparse en viviendas y allí el fruticultor no puede hacer nada”. Entiende que “la administración debe controlar ese riesgo”.