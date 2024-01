Las familias molestas por la suspensión de rutas de transporte escolar en Aragón

Las familias han mostrado su malestar por la suspensión de 114 rutas de transporte escolar en Aragón, como medida preventiva frente al temporal, de ellas 103 en la provincia de Huesca, afectando a un total de 1.128 alumnos en la comunidad autónoma, de los cuales 892 pertenecen a la provincia altoaragonesa.

Un malestar que las familias han comunicado a FAPAR, ya que recibían de sus respectivos centros educativos la notificación de esta medida, cuando la AEMET había dado a conocer que la afección de la DANA no sería de tanta magnitud como se preveía en un primer momento. Así lo ha indicado la presidenta de FAPAR Huesca, Rosana Liesa, que ha indicado que “las familias estaban preocupadas por la inmediatez”. Ha añadido que “la decisión se tomó esa misma mañana” y “las familias estaban preocupadas porque estaban oyendo que la DANA llegaba desinflada”, así que “se tomó la decisión de suspender estas rutas y mantener los centros educativos abiertos para todo el que pudiera llegar por sus medios y parece que se ha generado polémica”.

Lisa ha trasladado que “en las zonas de montaña lo que nos comentan es que todos los años tienen nevadas y lo que pedían era una medida más quirúrgica, más sobre el momento”, pero “lo cierto es que entendemos todas las partes, la preocupación de la administración y la de las familias, porque la final los estudiantes pierden un día de clase”.

Liesa cree que el problema ha estado en la precipitación de la medida. “Con Filomena tuvimos varios días para prepararnos, hacernos a la idea y difundir y explicar bien la decisión que se tomaba, pero en esta ocasión al mediodía las familias recibían la comunicación y la suspensión era para hoy por la mañana y esto siempre genera incomprensión”.

PIRINEO

El enfado de los padres y alcaldes del Pirineo tras la suspensión de rutas escolares ha quedado patente y es que el departamento de Educación, como medida de prevención por la DANA, decidió suspender 103 rutas escolares, por lo que hoy casi 900 alumnos de la provincia no han contado con transporte escolar a pesar de que el frente ha llegado con menos fuerza y las carreteras se encuentran en buenas condiciones.

El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, ha dicho que “las carreteras están en buenas condiciones, están limpias y la previsión de nieve que daban era una alerta amarilla de sobre 10 centímetros, algo habitual en nuestra zona y se decidió suspender las rutas escolares y muchos padres nos llamaban por la tarde enfadados y creo que la decisión ha sido precipitada”.

Creen que ha sido una medida precipitada y poco acertada puesto que en los pueblos del Pirineo se está más que preparado para afrontar este tipo de inclemencias meteorológicas. De hecho, los alcaldes ha recordado que en los pliegos de las rutas escolares se contempla que los autobuses cuenten con ruedas de nieve para que no haya problemas para su circulación llegado el caso. “Estamos habituados a la nieve, tenemos máquinas y medios y las carreteras se limpian y cuando se hacen las ofertas para el transporte escolar se exigen determinadas cuestiones como ruedas de nieve, los vehículos, en fin, que de seguridad, creo que ha habido precipitación y la gente está muy cabreada, hay que aprender para la próxima vez”, ha dicho Sánchez.

Por su parte, el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, ha manifestado que “nos hemos encontrado con que esta mañana no teníamos ni gota de nieve en la carretera y los niños sin ruta escolar y el colegio seguía funcionando y hay que pensar en que en estas zonas estamos preparados para la nieve, de hecho las rutas escolares se sacan con esa condición, con que los autobuses lleven rueda de nieve y demás”.

Lamentan que estas decisiones se produzcan siempre desde un despacho, sin contar con la realidad del territorio. “Se hace sin pensar que lo que afecta en Madrid no afecta en Sallent o lo que pasa en Sallent no afecta en Madrid y no se entiende que que las rutas escolares se suspendan con un día de antelación por si a caso y no lo comprendemos en ningún pueblo de esta zona”.