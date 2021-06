Intenso fin de semana de rescates en la montaña en Huesca

El pasado viernes 25 de junio de 2021 (5 rescates, 9 rescatados)

A las 12:45 horas se recibió aviso a través de la central 062 de la Guardia Civil de Huesca, informando que había llegado una alerta de una baliza a través de una empresa americana, comunicando que una persona de origen británico y actualmente residente en Irlanda había sufrido una caída produciéndole cortes en la cabeza y en la rodilla izquierda en el valle del Ara del término municipal de Torla.

Inmediatamente acudieron al lugar especialistas del GREIM de Boltaña, Unidad Aérea con base en Benasque y médico del 061.Tras atender al herido, la aeronave recogió al personal y al rescatado para dirigirse a la localidad de Broto donde esperaba una ambulancia convencional.

La persona rescatada es unvarón de 19 años de nacionalidad británica.

Sobre las 15:32 horas, se recibió aviso de la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca comunicando que dos personas de un mismo grupo habían tenido un accidente al hacer un pequeño salto en el descenso del barranco Gorgas Negras, término municipal de Bierge, produciéndose uno de ellos un esguince de tobillo y el otro compañero un esguince de rodilla, quedando imposibilitados para continuar el descenso de dicho barranco, por lo que solicitan el equipo de rescate para su evacuación.

Inmediatamente acudieron al lugar especialistas del EREIM de Huesca, Unidad Aérea de Huesca y enfermero del 061. Una vez sobrevolado el punto indicado mediante coordenadas facilitadas por los compañeros de los accidentados, fueron localizados. El helicóptero realizó varios ciclos de grúa para la extracción y posterior evacuación de los accidentados, siendo trasladados hasta el aeropuerto de Monflorite y posteriormente en ambulancia al hospital San Jorge de Huesca para pruebas y cuidados.

Las personas rescatadas son dos varones de 29 y 45 años vecinos de Barcelona.

Aproximadamente a las 15:45 horas se recibió aviso de la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca a través del 112 SOS ARAGÓN, informando del accidente de un montañero que había sufrido una caída en la zona del Pico Balaitous (t.m de Sallent de Gallego) que le había producido una posible rotura de tibia y peroné no pudiendo continuar la actividad.

Inmediatamente acudieron al lugar especialistas del EREIM de Panticosa, GREIM de Benasque, Unidad Aérea con base en Benasque y médico 061. Una vez localizado el herido fue evacuado hasta la localidad de Panticosa y de allí en ambulancia convencional al Hospital de Jaca para pruebas y cuidados.

La persona rescatada es un varón de 62 años vecino de Barcelona.

A las 21:05 horas se recibió aviso de la central 062 de la Guardia Civil de Huesca informando de que unos montañeros que habían ido a realizar la Cresta de Salenques (t.m Benasque), se encontraban muy fatigados y no se veían capaces de terminar la actividad, llegando la noche y viéndose obligados a pasarla a mas de 3.000 metros de altura sin apenas ropa de abrigo y material de vivac.

Inmediatamente acudieron al lugar especialistas del GREIM de Benasque y Unidad Aérea con base en Benasque, localizando a los montañeros en las últimas agujas del Espaldar del Aneto. Mediante maniobras de apoyo parcial del helicóptero dificultado por las turbulencias y escasa visibilidad producida por nubes movidas por fuertes rachas de viento, se consiguió subir a los montañeros a la aeronave, uno a uno ayudados por el especialista desde el patín del helicóptero y asegurado desde el interior. Finalmente fueron evacuados hasta la Besurta, lugar en el que tenían su vehículo.

Las personas rescatadas son tres varones vecinos de Barcelona.

Aproximadamente a las 20:00 horas del 25/06/2021 se recibió aviso de la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca informando que dos montañeros se encontraban desorientados en la zona del Portillón Superior y no localizar el paso para continuar la marcha hacia la Cresta de Salenques.

Dada la hora en la que sucedieron los hechos se les dijo que permanecieran en el lugar, se abrigasen para pasar la noche, dado que cualquier movimiento podría provocar un accidente y a primera hora de la mañana con ayuda del helicóptero se partiría a su rescate, ya que si los especialistas salieran a pie hacia el lugar llegarían casi al amanecer igualmente.

A primera hora de la mañana partieron hacia el lugar especialistas del GREIM de Benasque y Unidad Aérea con base en Benasque y, tras realizar varias vueltas para localizar a los montañeros se consiguió ubicar a los mismos y mediante un apoyo parcial se ayudó a subir a la aeronave, siendo trasladados ilesos, aunque con leve hipotermia hasta el refugio de la Besurta, lugar donde tenían estacionado su vehículo.

Las personas rescatadas son dos varones de 50 y 55 años vecinos de Vizcaya.

Rescates sabado 26 de junio de 2021 (5 rescates, 6 rescatados)

A las 15:45 horas se recibió aviso de la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca informando de un accidente de un montañero, en el que un compañero de actividad había resbalado y le había pisado una mano con los crampones mientras descendían del Monte Perdido a la altura del Lago Helado del Valle de Ordesa (t.m de Fanlo)

Inmediatamente acudieron al lugar tripulación de la Unidad Aérea de Huesca y medico 061, efectuándolo en el refugio de Goriz. La evacuación del montañero hasta la Pradera de Ordesa era imposible por motivos meteorológicos, por lo que se trasladó hasta el hangar de Benasque.

El rescatado debido a sus lesiones fue trasladado al Hospital San Jorge de Huesca.

La persona rescatada es un varón de 24 años vecino de Madrid.

Sobre las 12:35 horas se recibió un aviso de la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca en la que informaban de una senderista accidentada en la zona del Pico Pusilibro (t.m de Loarre). Al parecer podría sufrir una fractura de tobillo, no pudiendo continuar la actividad.

Inmediatamente acudieron al lugar especialistas del EREIM de Huesca, Unidad Aérea de Huesca y Sanitario del 061. Una vez localizada, se le inmovilizó la extremidad con una férula e introducida seguidamente en una camilla para su evacuación. Con ayuda de la patrulla NOP 11, la camilla es llevada a pie hasta el lugar donde hizo un apoyo parcial el helicóptero, siendo finalmente evacuada hasta el Hospital San Jorge

La persona rescatada es una mujer de 55 años de Zaragoza.

A las 16:10 horas se recibió a traves llamada telefónica a la central 062 de la Guardia Civil de Huesca, informado de una persona que comunicaba que su marido se había caído cuando descendían del Pico Bisaurín y había sufrido una luxación de hombro izquierdo (t.m de Aragües del Puerto).

Mediante coordenadas GPS que se recibieron a través de una aplicación de mensajería, se pudo comprobar que no estaban en la zona que indicaban telefónicamente, ya que ellos creían encontrarse en la vertiente Norte. Los dos montañeros decidieron bajar desde el Pico Bisaurín con las recomendaciones que les dio otra persona cerca de dicho Pico y comenzaron a bajar por unas canales en las que aún quedaba nieve y el accidentado se deslizó no pudiendo detenerse al no llevar piolet. Al parar al final del nevero con las rocas sufrió un golpe y se produjo una luxación de hombro.

Inmediatamente acudieron al lugar especialistas del SEREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Una vez llegados al punto los dos especialistas de la Unidad de Rescate de Jaca junto con el médico, este intentó colocar el hombro sin conseguirlo. Con lo cual fue evacuado en helicóptero hasta la localidad de Jaca desde donde fue trasladado por una ambulancia al Hospital de dicha localidad.

Uno de los componentes se quedó junto a la mujer del accidentado y su perro para acompañarla y encontrar la mejor ruta de bajada ya que no había sendero y lo abrupto del terreno hacía necesario encontrar una ruta segura. Durante el descenso cayó granizo y llovió de manera copiosa haciendo el descenso aún más peligroso, llegando finalmente ilesa.

Las personas rescatadas son un varón de 45 años (herido) y su esposa (ilesa), ambos vecinos de Vitoria.

Sobre las 16:40 horas, se recibió aviso de la central 062 de la Guardia Civil de Huesca informando de que en la zona del Barranco Peonera Inferior, concretamente a la Fuente de Tamara, t.m. de Bierge, había un barranquista accidentado con un posible esguince de tobillo, no pudiendo continuar con la actividad.

Acudieron al lugar especialistas del EREIM de Huesca y Unidad Aérea de Huesca. Una vez localizado el accidentado, fue introducido en la aeronave y evacuado al aeropuerto de Monflorite, llegando a las 17:15, desde donde fue llevado en vehículo oficial hasta el hospital San Jorge de Huesca.

La persona rescatada es un varón de 42 años vecino de Madrid.

Sobre las 16:15 horas se recibió aviso de la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca informando de que un montañero que se encontraba con varios familiares desde el Ibon de Anayet (t.m de Canfranc), se había torcido el tobillo no pudiendo continuar la marcha.

Inmediatamente acudieron al lugar especialistas de la SEREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Una vez localizado se dispuso a evacuar al montañero en helicóptero, realizando la maniobra con rapidez ya que la tormenta amenazaba con descargar agua de una tormenta que estaba muy próxima y que descargó poco después agua y granizo que podría haber puesto en peligro al helicóptero y sus ocupantes. Una vez acabada la evacuación se trasladó al lesionado hasta la localidad de Jaca desde donde fue trasladado al Hospital de dicha localidad en ambulancia, donde se le realizó la inmovilización del tobillo.

La persona rescatada es un varón menor de edad vecino de Zaragoza.

El domingo han realizado 2 rescates