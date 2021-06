El PP de Huesca homenajea en solitario a las víctimas del terrorismo

El PP local acusa al alcalde Luis Felipe de no convocar el tradicional acto institucional en el día establecido en su memoria. El Partido Popular municipal, encabezado por su portavoz, Gemma Allué, rendía homenaje a las víctimas del terrorismo en el día dedicado a su memoria en un acto, que, cada 27 de junio, revestía hasta esta ocasión carácter institucional. Gemma Allué, se mostraba “sorprendida y entristecida” y no ocultaba su malestar por lo que llama “negligencia” de Luis Felipe. La portavoz popular afirmaba que “el alcalde no se puede escudar en un despiste” dada la trascendencia del homenaje.

Tampoco considera una excusa que parte de la plaza esté ocupada por atracciones feriales, y lo ha argumentado con la propia presencia de los populares y la posibilidad, que el alcalde olvidó o no tomó en consideración, de reunir a los portavoces municipales para buscar un espacio alternativo. Para el PP oscense, el actual estado de la pandemia permitía sin mayor inconveniente una convocatoria municipal