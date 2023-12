Responsabilidad, trabajo y dedicación es el denominador común en el testimonio que han ofrecido cuatro mujeres pioneras de la gastronomía en el medio rural oscense en una mesa redonda organizada por el Gobierno de Aragón en Huesca.

El Centro Gastronómico de Aragón ha acogido este viernes una jornada para reconocer el papel protagonista de la mujer en el desarrollo del sector agroalimentario. En la mesa redonda ha participado Carmen, de 82 años; Consuelo de 90, Pilar de 76, y Pilar también de 76 años, que abrieron sus primeras casas de comidas en Senegué, Graus, Castiello de Jaca y Anciles. Emprendedoras que han ofrecido su testimonio como pioneras en la gastronomía en la provincia. Detrás de ello “trabajo y más trabajo”, han coincidido en señalar las ponentes. Ha dado testimonio de ello Pilar Lacasa del Mesón Castillo de Jaca, que ha asegurado que ha trabajado durante 24 horas. “Eran veinticuatro horas de trabajo, nosotros hacíamos bodas y después de haber trabajado durante de día, iba a mi casa me duchaba me tomaba dos aspirinas y me iba a trabajar durante la noche para preparar la boda del día siguiente”, era así, “dedicación, trabajo y mucha responsabilidad”.

Durante la jornada, se ha contado también con el ejemplo de una empresa de elaboración de productos lácteos con rebaño propio y el de la bodega con las viñas a más altura de España.

El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de la provincia de Huesca, Carmelo Bosque, ha puesto en valor el trabajo realizado y sobre todo el esfuerzo. Algo en lo que ha coincidido la directora general de Desarrollo Rural, del departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Rosa Chameca.

Este encuentro organizado por el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, continúa con la misma línea de apoyo a la mujer rural, que el desarrollado en Teruel el pasado 16 de octubre. Allí fueron tres ganaderas turolenses las que recibían un reconocimiento a su trabajo.