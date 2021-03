En el marco del 8 de marzo, Dia internacional de la mujer, la confederación de empresarios oscenses (CEOS) ha creado una comisión a instancias de la asociación de mujeres empresarias (AMEPHU) de carácter consultivo porque la corresponsabilidad de géneros en asuntos domésticos es uno de los frenos para que las mujeres decidan afrontar mayores retos y responsabilidades empresariales.

En la confederación de empresarios oscenses se ha creado esta comision de igualdad y diversidad para romper con estereotipos de género en el ámbito empresarial

Una comisión de carácter consultivo que ya existe en otros colectivos empresariales de nuestro país y se acaba de constituirse en la confederación de empresarios de Huesca. La presidenta de esta comisión, Carmen Fernández es también la presidenta de la Asociación de mujeres empresarias de la provincia (AMEPHU) e insiste en que se trata de influir de manera transversal en todas las actuaciones de CEOS para que las decisiones tengan la mirada de de género. Carmen Fernández explica que CEOS ha dado un paso en el compromiso con la igualdad de género en el ámbito empresarial. Lo importante es apoyar a las mujeres a que tomen responsabilidades empresariales pero no es fácil porque todavía hay que trabajar en la corresponsabilidad doméstica. A muchas de ellas no les compensa afrontar el reto debido a los roles que todavía prevalecen en nuestra sociedad

Carmen Fernández explica que "se trata de visibilizar a las mujeres y para ello se trabaja especialmente desde AMEPHU desde ek principio". Fernández reconoce que ya se ha conseguido retos importanes en ese sentido- En ese trabajo se ha creado esta comisión de igualdad y diversidad para trabajar desde CEOS en la ruptura de estereotipos