Con optimismo recibe la hostelería de Huesca los desconfinamientos provinciales

Con la esperanza de ir saliendo de esta dramática situación han recibido desde la asociación de hostelería de la provincia de Huesca el anuncio del desconfinamiento provincial de Aragón a partir del viernes 12 de marzo.

Con esperanza en que se vaya recuperando la economía al abrir la movilidad y con el avance de la vacunación, los hosteleros miran hacia el verano. El presidente de este colectivo, Carmelo Bosque reconoce que es una buena noticia pero todavía queda mucho camino. Aforos reducidos, restricciones en eventos, barras, el ocio nocturno todavía sin abrir pero Bosque explica que se está en la senda para llegar al camino

Bosque ya mira al verano como la única forma de recuperar la economía del sector turístico que está muy castigado, especialmente en el norte de la provincia

Reacciones a esta medida que también llega desde otras administraciones. La delegada del Gobierno central, Pilar Alegría, ha hecho de todas formas un llamamiento a la prudencia para evitar que esta medida se nos vuelva en contra y se disparen de nuevo los contagios

También desde CEPYME Aragón. La confederación de empresarios de pequeñas y medianas empresas aplaude el anuncio de desconfinamiento provincial y pide precaución para que no se restituya la medida

Tras el anuncio del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de la restitución de la movilidad entre las provincias de la Comunidad a partir del viernes, CEPYME Aragón quiere mostrar su satisfacción por las consecuencias que ello conlleva para la actividad empresarial. La relajación de esta medida supone una bombona de oxígeno para los sectores más afectados por esta pandemia, así como para los territorios que dependen directamente del turismo como el Pirineo o algunas zonas de Teruel. No obstante, la organización empresarial quiere lanzar un mensaje de precaución a los aragoneses y hace un llamamiento a la responsabilidad individual porque, insistimos, son las pymes y los autónomos los que están pagando la factura de esta crisis sanitaria. La sociedad aragonesa no debe olvidar que hay mucho empresariado que arrastra una carga de deudas e impuestos que no van a solucionar de un día para otro.