Con Huesca solicita un programa de terapia dirigido a quienes sufran secuelas post covId

Desde que se notificara el primer caso positivo de Covid-19, los especialistas no han dejado de progresar y de aprender sobre todos y cada uno de los aspectos que provoca en las personas que la padecen. En este apartado se encuentran también las secuelas que por afectación directa, o no, del SAR COV 2, han transformado la vida de quienes contrajeron el virus y superaron la enfermedad. La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), como especialidad transversal en el abordaje de la crisis sanitaria del coronavirus en España, ha dibujado un mapa para situar las secuelas físicas a corto plazo producidas por el daño directo de la infección aguda, sobre todo en casos graves, de la Covid-19.

Se trata de problemas que van desde la persistencia de alteraciones gastrointestinales hasta la formación de trombos, pero entre los más comunes se encuentran la pérdida de capacidad pulmonar y de fuerza muscular, dos problemas que se retroalimentan y tienen la capacidad de generar disfunciones más graves, fundamentalmente por la falta de oxigenación de todos los tejidos y sistemas.

Por otra parte, las implicaciones que sobre la salud mental ha producido, y está produciendo, la actual crisis sistémica son incuestionables. Según la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), se está observando de forma muy frecuente un estado de apatía y desmotivación, se están viendo cuadros disejecutivos con trastornos del área cognitiva, de memoria y de la conducta, de agresividad, falta de atención, planificación y secuenciación y pérdida de inhibiciones, cuadros de ansiedad, depresión, estrés post-traumático y el agravamiento de patologías mentales previas.

Por ello, Con Huesca Podemos Equo propone al Pleno Municipal que el Ayuntamiento elabore y ponga en marcha un programa de terapia gratuito dirigido a los vecinos y vecinas de Huesca que sufran secuelas en la función respiratoria, en la condición física, psicológicas y emocionales tras su alta hospitalaria por infección de SAR COV 2, programas que, desde que el Grupo Municipal propuso en el seno del Patronato Municipal de Deportes en el mes de noviembre pasado, se han ido integrando en la vida de muchos municipios españoles a propuesta de diferentes grupos municipales.

Para Óscar Sipán “el Ayuntamiento de Huesca no puede ser ajeno ni mirar para otro lado ante estas dificultades constatadas que están sufriendo algunos de nuestras convecinas y convecinos, siendo que el Consistorio puede hacerse con las herramientas y con la potestad para paliar el sufrimiento físico y mental que están padeciendo. Si hay que destinar recursos no presupuestados para ello, también existen las herramientas y, para Con Huesca Podemos Equo, no hay prioridad más absoluta que la salud y el bienestar de las personas”.