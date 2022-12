La Comarca de Los Monegros ha aprobado en pleno su presupuesto para 2023 que asciende a 6,8 millones de euros

Durante el pleno extraordinario celebrado ayer, la Comarca de Los Monegros ha aprobado el presupuesto consolidado para el año próximo que asciende a 6.832.178 euros. Las cuentas salieron adelante con los votos a favor del PSOE y del PAR y en contra del PP. La consejera comarcal de Hacienda, Lucía Pérez, señaló que “se trata de unos presupuestos ajustados a la situación actual lo máximo posible, fruto de lo que las distintas áreas nos han transmitido”. En este sentido, Servicios Sociales y Medio Ambiente son las áreas comarcales que cuentan con mayor presupuesto.

Lucía Pérez señaló que “no se han previsto grandes inversiones dado que es un presupuesto con el que va a trabajar el futuro equipo de gobierno que resulte de las próximas elecciones y consideramos que no se le puede condicionar. Sí que se mantendrán las ya iniciadas en el ejercicio anterior en el área de medio ambiente y se hará con cargo a los remanentes una vez que se haga la liquidación, porque no podemos hacer planteamientos que luego resulten imposibles de cumplir”. Las inversiones en Medio Ambiente, corresponden a las amortizaciones de los cuatro camiones y dos barredoras adquiridos desde 2020 y que finalizan con la entrega, mañana viernes 2 de diciembre, del camión 8x2 destinado a la estación de transferencia. Este último vehículo permitirá transportar más toneladas y con mayor seguridad.

Asimismo, se mantiene la colaboración con el Ayuntamiento de Sariñena con la subvención a la residencia de la tercera edad en los mismos términos que el año anterior, que alcanzan los 40.000 € una vez realizadas las liquidaciones, al sumarse 25.000 euros a los 15.000 presupuestados.

En términos generales, la consejera comarcal de Hacienda explicó que se trata de un presupuesto que, al igual que años anteriores, está limitado por la congelación de la financiación y el aumento de los costes de las competencias asumidas. En este sentido, el presidente de la Comarca de Los Monegros, Armando Sanjuan, ha reivindicado una mejor financiación por parte del Gobierno de Aragón. “Salvo Servicios Sociales en los que hay una apuesta importante, estamos limitados y estamos trabajando mucho con el fin de conseguir más capacidad para sacar adelante los servicios y hacer inversiones”.

Por su parte, la portavoz del PAR, Corona Martín, hizo alusión a la subvención a la residencia de Sariñena en su argumentación del voto favorable a los presupuestos, mientras que, desde el PP, Javier Felipe, explicó que el voto en contra venía motivado, “no por el fondo, si no por el tiempo de análisis de los presupuestos y de la posibilidad de presentación de enmiendas” y porque “al final dependemos de modificaciones presupuestarias para saber lo que se va a hacer después y votar a favor sería un cheque en blanco; es un presupuesto estándar y la parte política es la que aquí no está”.

También se aprobó la modificación de tasas del servicio de recogida de residuos domésticos y comerciales no peligrosos para el año 2023 con el voto a favor del PSOE y PAR y en contra del PP. Según explicó el presidente comarcal, “el precio por tonelada de los residuos que llegan a vertedero se duplicará a partir de enero y con el aumento del precio del combustible e incremento del coste laboral, se hace necesario actualizar los precios de la recogida de basuras en un 15 por ciento. A pesar de ser 2023 año electoral y que la medida puede parecer poco popular, queremos ser transparentes y huir de demagogias, lo responsable es aplicar la subida necesaria y que el nuevo equipo no tenga un problema mayor”. A esta medida se sumarán otras de concienciación, entre las que el presidente citó una campaña para mejorar el reciclaje entre la población y la puesta en marcha del quinto contenedor. El consejero comarcal del PAR, José Andrés Casaña, dijo que “es una medida necesaria y se trata de una subida que no llega a un euro por mes en el recibo”, mientras que el portavoz del PP, Carlos Sampériz, consideró que “no es el momento de realizar ahora una subida de tasas”.

Se aprobaron por unanimidad el resto de puntos del orden del día de un pleno que comenzó, como es habitual, con un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y contra la violencia de género y con la adhesión de la Comarca de Los Monegros a la declaración de la FAMCP con motivo del reciente Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, tras su lectura por parte de la vicepresidenta comarcal Olga Brosed.