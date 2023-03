Cleofé Pérez será distinguida este viernes como Cofrade de Honor

La Semana Santa oscense comenzará este viernes, 31 de marzo en la Iglesia de Santo Domingo y San Martín, con la lectura del pregón a cargo del periodista oscense Javier García Antón y la distincion como Cofrade de Honor a Cleofé Pérez.

A sus 87 años y después de media vida saliendo en la procesión acompañando a 'La Verónica', con la indumentaria de 'Manola', este año Cleofé Perez ha decidido no participar en ese momento solemne de la procesión. Por ese motivo, la Archicofradía de la Vera Cruz ha decidido entregarle la distinción de Cofrade de Honor, en reconocimiento a todos los años en los que no ha faltado a la procesión.

Cleofé Pérez se ha mostrado muy “orgullosa” y muy modesta por recibir el reconocimiento. “Creo que no me lo merezco, yo soy muy sencilla, pero es algo que me llega al corazón, porque veo que la gente me aprecia y me quiere”.

Perfectamente ataviada con la mantilla y sus tacones de 12 centímetros de alto ha procesionado cada año con la misma devoción a la virgen. Así, ha dicho que “es una emoción muy grande porque se va detrás de la virgen, que está dolida y te incorporas a ese dolor” y “yo siempre he ido acompañándola rezando o hablándole, no voy mirando a la gente y eso que siempre hay alguien que me llama al verme y por educación debo sonreir”.

Después de muchos años, y siguiendo siempre el mismo ritual a la hora de preparar la indumenaria según el tiempo que hace, lo que no cambia son sus zapatos de tacón. “Lo único que no cambia son los zapatos que llevo, siempre son los mismos y son de doce centímetros y eso me hace mirar siempre al suelo, porque el tacón es muy fino”.

A pesar de que se encuentra bien de salud y ha salido en la procesión en muchos momentos e incluso sola detrás de la Virgen, este año ha decidido que es el momento de ver la procesión desde otra perspectiva. Ha apuntado que “estoy estupendamente bien, pero en esta vida hay que saber decir hasta aquí y parar en el momento oportuno, te duela o no te duela, que sí que duele no salir”.

Este viernes tras la lectua del pregón, Cleofé Pérez recibirá su homenaje como cofrade de honor.