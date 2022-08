El Ayuntamiento asegura que las fuentes de abastecimiento de agua en Huesca están “en buena situación"

José María Romance, alcalde en funciones, ha dicho que “en este momento están en buena situación y no hay riesgo de quedar sin agua potable”, pero “eso no quita para hacer un uso responsable del agua”. Ha insistido en que “la situación no es alarmante, pero creo que “es el momento de pedirlo y de forma preventiva que el consumo de agua sea responsable”.

De ello ha hablado Romance al explicar que el Ayuntamiento de Huesca, de forma preventiva ante la situación meteorológica y la falta de precipitaciones en los últimos meses, ha decidido reducir el consumo de agua destinado a limpieza viaria y a riego.

La principal fuente de abastecimiento de la ciudad de Huesca es Vadiello y cuenta también con los manantiales de Fuenmayor, las Paulesas y Valdabra. En este punto, Romance espera contar en poco tiempo con el agua de Montearagón. “Pensando a lo grande hay que hablar del embalse de Montearagón y esperamos que se siga adelante con el proceso y que en los próximos meses pudiéramos contar con esta nueva fuente, que sería muy importante y definitiva para la ciudad de Huesca y para las poblaciones de alrededor, que se suministran de las mismas fuentes de Huesca y son más de 40 municipios”.

Por otra parte, ha asegurado que las piscinas municipales no se verán comprometidas por esta situación. En este punto, ha trasladado que “todas las piscinas tienen que tener un recambio de agua diario y esto está marcado por Sanidad y se tiene que seguir haciendo”, pero “lógicamente se puede incidir en el uso responsable del agua en duchas y vestuarios”.

En concreto, desde ayer se ha reduccido un 50 por ciento el consumo de agua destinado a limpieza viaria y un 25 por ciento la cantidad utilizada en el riego por aspersión para el mantenimiento de parques y jardines. Además, desde el Ayuntamiento se recuerda que la semana pasada el alcalde emitió un bando en el que instaba a todos los oscenses a realizar un consumo responsable y moderado del agua potable, a evitar el rellenado de piscinas particulares, y a minimizar en la medida de lo posible los riegos de jardines y huertos, realizándolo a primera hora de la mañana para evitar su rápida evaporación por el sol y las altas temperaturas.